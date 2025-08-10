Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tựa game mô phỏng siêu dị TABS chính thức đổ bộ mobile

Số hóa

Tựa game mô phỏng siêu dị TABS chính thức đổ bộ mobile

Sau 6 năm chờ đợi, Totally Accurate Battle Simulator (TABS) đã xuất hiện trên di động với phiên bản Pocket Edition đầy hỗn loạn, vui nhộn và siêu giải trí.

Thiên Trang (TH)
Từng khiến cộng đồng game thủ bật cười vì độ "vô lý", TABS nay chính thức có mặt trên Android và iOS.
Từng khiến cộng đồng game thủ bật cười vì độ "vô lý", TABS nay chính thức có mặt trên Android và iOS.
Pocket Edition giữ nguyên tinh thần hỗn loạn với hơn 100 đơn vị, chế độ campaign, sandbox, và cả multiplayer.
Pocket Edition giữ nguyên tinh thần hỗn loạn với hơn 100 đơn vị, chế độ campaign, sandbox, và cả multiplayer.
Người chơi sẽ chỉ huy những đội quân wobbler ngớ ngẩn từ khắp không gian, thời gian và cả chiều không gian tưởng tượng.
Người chơi sẽ chỉ huy những đội quân wobbler ngớ ngẩn từ khắp không gian, thời gian và cả chiều không gian tưởng tượng.
Những trận chiến trong game tuân theo định luật vật lý "lạ đời", khiến mọi cú đánh, cú ngã đều đầy tính giải trí.
Những trận chiến trong game tuân theo định luật vật lý "lạ đời", khiến mọi cú đánh, cú ngã đều đầy tính giải trí.
TABS từng bị cho là "trò đùa Cá tháng Tư" khi ra mắt bản alpha, nhưng giờ đây đã phủ sóng khắp mọi nền tảng.
TABS từng bị cho là "trò đùa Cá tháng Tư" khi ra mắt bản alpha, nhưng giờ đây đã phủ sóng khắp mọi nền tảng.
Game thủ có thể tự tạo wobbler, chia sẻ và thách đấu bạn bè để tạo nên những trận chiến kỳ quái chưa từng có.
Game thủ có thể tự tạo wobbler, chia sẻ và thách đấu bạn bè để tạo nên những trận chiến kỳ quái chưa từng có.
Đây là một trong số hiếm hoi các game mô phỏng chiến thuật vừa gây cười, vừa thử thách tư duy chiến đấu sáng tạo.
Đây là một trong số hiếm hoi các game mô phỏng chiến thuật vừa gây cười, vừa thử thách tư duy chiến đấu sáng tạo.
TABS Pocket Edition dự kiến phát hành ngày 7/8 với giá 3,99 USD, giảm 20% trong thời gian ra mắt.
TABS Pocket Edition dự kiến phát hành ngày 7/8 với giá 3,99 USD, giảm 20% trong thời gian ra mắt.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#TABS #game mô phỏng #mobile game #chiến thuật #game hỗn loạn #đội quân wobbler

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT