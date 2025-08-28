Thông xe tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng

Cao tốc Vũng Áng - Bùng chính thức đi vào hoạt động từ 28/8, tăng cường kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Sáng 28/8, Ban Quản lý Dự án 6 (Bộ Xây dựng) cho biết, bắt đầu từ 8h sáng cùng ngày, cao tốc Vũng Áng - Bùng dài hơn 55km chính thức được đưa vào khai thác.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng

Dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng có chiều dài 55,34km, trong đó đoạn qua Hà Tĩnh dài 12,9km, đoạn qua Quảng Trị dài 42,44km. Tuyến được khởi công từ tháng 1/2023 với tổng mức đầu tư hơn 12.548 tỷ đồng. Điểm đầu của tuyến tại xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh), điểm cuối tại xã Bố Trạch (Quảng Trị), kết nối trực tiếp với dự án cao tốc Bùng - Vạn Ninh.

Trên tuyến có hai nút giao liên thông gồm: Tiến Châu - Văn Hóa (Km 597+900) và Quốc lộ 12A (Km 605+500). Việc đưa cao tốc Vũng Áng - Bùng vào khai thác sẽ rút ngắn hành trình từ Hà Nội đến Quảng Trị, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội khu vực Bắc Trung Bộ.

Trước thời điểm thông xe, các nhà thầu cùng đơn vị tư vấn giám sát đã hoàn tất rà soát toàn bộ tuyến, tháo dỡ vật cản, đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông. Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng cũng đã kiểm tra và đánh giá các hạng mục đạt yêu cầu vận hành.

