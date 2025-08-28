Hà Nội

Xã hội

Thông xe tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng

Cao tốc Vũng Áng - Bùng chính thức đi vào hoạt động từ 28/8, tăng cường kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Hoàng Lý

Sáng 28/8, Ban Quản lý Dự án 6 (Bộ Xây dựng) cho biết, bắt đầu từ 8h sáng cùng ngày, cao tốc Vũng Áng - Bùng dài hơn 55km chính thức được đưa vào khai thác.

4f346d7d-6f6c-4a27-8a3f-c61eb9f9fb01.jpg
Cao tốc Vũng Áng - Bùng

Dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng có chiều dài 55,34km, trong đó đoạn qua Hà Tĩnh dài 12,9km, đoạn qua Quảng Trị dài 42,44km. Tuyến được khởi công từ tháng 1/2023 với tổng mức đầu tư hơn 12.548 tỷ đồng. Điểm đầu của tuyến tại xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh), điểm cuối tại xã Bố Trạch (Quảng Trị), kết nối trực tiếp với dự án cao tốc Bùng - Vạn Ninh.

Trên tuyến có hai nút giao liên thông gồm: Tiến Châu - Văn Hóa (Km 597+900) và Quốc lộ 12A (Km 605+500). Việc đưa cao tốc Vũng Áng - Bùng vào khai thác sẽ rút ngắn hành trình từ Hà Nội đến Quảng Trị, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội khu vực Bắc Trung Bộ.

Trước thời điểm thông xe, các nhà thầu cùng đơn vị tư vấn giám sát đã hoàn tất rà soát toàn bộ tuyến, tháo dỡ vật cản, đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông. Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng cũng đã kiểm tra và đánh giá các hạng mục đạt yêu cầu vận hành.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hoàn thành 05 dự án cao tốc Bắc- Nam phía đông trước 30/6

#Cao tốc Vũng Áng - Bùng thông xe

Xe

Ra mắt Volkswagen T-Roc 2025 - "lột xác" từ trong ra ngoài

Chiếc SUV bán chạy thứ hai trong dòng sản phẩm của Volkswagen là T-Roc được bổ sung tuỳ chọn động cơ full hybrid, kiểu dáng đẹp hơn và công nghệ thông minh hơn.

3-7931.jpg
Sau 8 năm kể từ sau khi Volkswagen T-Roc thế hệ đầu tiên được ra mắt, đời thứ 2 đã chính thức ra mắt với thân xe lớn hơn, kiểu dáng sắc sảo hơn và nội thất được thiết kế lại hoàn toàn. Mẫu xe này cũng tiên phong sử dụng hệ thống hybrid full mới trong toàn bộ tập đoàn Volkswagen, cùng các tùy chọn hybrid nhẹ được cập nhật.
4-9641.jpg
Về tổng thể kiểu dáng, Volkswagen T-Roc 2025 mới vẫn dựa trên "form" tổng thể của đời cũ nhưng được cập nhật hiện đại hơn. Phần đầu xe lấy cảm hứng từ dòng xe điện của VW , thay thế lưới tản nhiệt truyền thống bằng với thanh LED toàn chiều rộng và logo phát sáng. Các hốc gió cản thể thao và tấm ốp bảo vệ gầm tinh tế hoàn thiện thiết kế phần đầu.
Xã hội

Nhanh chóng dập tắt đám cháy hàng nghìn m2 nhà xưởng ở Hà Nội

Một vụ cháy đã bùng phát tại khu nhà xưởng chia thành nhiều ki-ốt nhỏ trên đường Tân Triều Mới, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Sáng 28/8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 0h12 cùng ngày, tại các ki ốt nhỏ trong khu vực nhà xưởng chứa đồ thiết bị vệ sinh, giấy, hàng hóa tiêu dùng... ở đường Tân Triều, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội xảy ra hoả hoạn.

nhanh-chong-dap-tat-dam-chay-hang-nghin-m2-nha-xuong-o-duong-tan-trieu-moi-20250828065442.png
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Sống Khỏe

Cụ bà 95 tuổi đột quỵ não được cứu sống nhờ máy tạo nhịp tim

Việc hồi phục tốt sau can thiệp, người bệnh cải thiện triệu chứng, không còn dấu hiệu thất ngôn hay liệt vận động đã cho thấy đây là hướng điều trị đúng đắn.

Ngày 28/8, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh cho biết, sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa tại bệnh viện đã cứu sống cụ bà 95 tuổi bị nhồi máu não kèm rối loạn nhịp chậm đe dọa tính mạng nhờ kịp thời cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn.

Cấp cứu vì đột quỵ phát hiện nhịp chậm

