Thông tin vụ xe tải lao vào sân bóng đá ở Mỹ

Một phụ nữ lái xe tải lao vào sân bóng đá trong trận đấu dành cho thanh thiếu niên ở Kansas, Mỹ, cuối tuần qua, khiến 2 người thiệt mạng.

AP dẫn lời nhà chức trách địa phương cho biết, vụ lao xe tải vào sân bóng đá xảy ra ở thành phố Wichita, bang Kansas, hôm 17/10 (giờ địa phương).

Cảnh sát Wichita, Aaron Moses, cho hay vụ việc khiến ít nhất 2 người thiệt mạng (gồm một bé trai 6 tuổi và một người đàn ông 35 tuổi) và 11 người khác phải nhập viện. Những người bị thương trong độ tuổi từ 5 đến 68.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ lao xe vào sân bóng đá trong một trận đấu ở Wichita, Kansas, Mỹ, ngày 17/10/2026. Ảnh: Wyatt Glosson/KAKE/AP.

"Người lái xe 34 tuổi đã bị bắt giữ. Chúng tôi đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ việc", cảnh sát Aaron Moses thông tin.

Được biết, trên xe tải khi đó có 2 trẻ nhỏ.

Cảnh sát trưởng Joe Sullivan cho biết thêm ngay sau khi vụ việc xảy ra và trước khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, người dân đã hành động nhanh chóng để hỗ trợ các nạn nhân.

"Điều đó phản ánh tinh thần của cộng đồng Wichita", cảnh sát trưởng Sullivan nói.

Theo nhà chức trách, hiện không còn mối đe dọa nào đối với công chúng.

Tuy nhiên, Thị trưởng Lily Wu khuyên người dân nên tránh khu vực này trong thời gian cuộc điều tra diễn ra.

"Tôi xin gửi lời chia buồn đến tất cả những người bị ảnh hưởng, đặc biệt là các em nhỏ và gia đình liên quan", Thị trưởng Lily Wu viết trên Facebook.

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