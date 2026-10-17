Cảnh báo rết cắn tăng cao tại Quảng Ninh, bác sĩ bày cách sơ cứu hiệu quả

Bác sĩ khuyến cáo sơ cứu đúng cách để giảm đau, tránh biến chứng sau khi bị rết cắn, đặc biệt vào buổi tối ở nơi ẩm thấp.

Theo Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) trong 2 tuần gần đây, Khoa Hồi sức tích cực Nội của bệnh viện đã tiếp nhận nhiều người bệnh nhập viện do bị rết cắn. Các vết cắn có biểu hiện sưng đau, buốt khiến người bệnh đau tức, khó chịu.

Phần lớn người bệnh bị rết cắn khi đi lại khu vực cổng, ngõ, vườn nhà vào buổi tối, tầm nhìn hạn chế… Các trường hợp này đã được điều trị giảm đau, chống phù nề, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Ảnh minh họa/Nguồn BV

Khi vô tình bị rết cắn, nhiều người không khỏi lo lắng về mức độ nguy hiểm của nọc độc. Tuy nhiên, việc nhận biết sớm các triệu chứng và sơ cứu đúng cách ngay từ ban đầu đóng vai trò quyết định giúp giảm đau rát và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Rết là loài động vật ưa sống ở những nơi ẩm thấp, con người rất dễ bị cắn khi vô tình tiếp xúc. Vết cắn của rết có đặc trưng dễ nhận biết là hai dấu răng song song. Khi cắn, rết tiết ra nọc độc gây đau buốt, sưng đỏ, nóng rát hoặc viêm nhẹ tại vị trí tổn thương. Thông thường, các triệu chứng này sẽ giảm dần sau 1 đến 2 ngày.

Tuy nhiên, nếu sau 24h đầu cảm giác đau buốt vẫn không thuyên giảm hoặc xuất hiện các phản ứng bất thường, đặc biệt ở những người có cơ địa dị ứng với nọc côn trùng, người bệnh cần được theo dõi sát sao và can thiệp y tế kịp thời.

Theo các chuyên gia y tế, sơ cứu đúng phương pháp ngay sau khi bị cắn giúp giảm bớt cơn đau và ngăn ngừa tổn thương lan rộng. Đầu tiên, người dân cần rửa sạch vùng da bị cắn bằng nước sạch và xà phòng để loại bỏ vi khuẩn, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Tiếp theo, chườm lạnh lên vị trí bị cắn trong vài phút để làm dịu cảm giác đau rát và giảm sưng. Nếu vết cắn ở tay hoặc chân, nên hạn chế cử động và có thể kê cao chi để giúp giảm phù nề. Đặc biệt, tuyệt đối không bóp, nặn hay chà xát lên vết cắn vì có thể làm tổn thương lan rộng hơn, đồng thời không tự ý đắp các loại lá cây, thuốc hoặc chế phẩm không rõ nguồn gốc để tránh kích ứng và nhiễm trùng nặng.

Người dân cần theo dõi sát sức khỏe và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất nếu xuất hiện các triệu chứng toàn thân bất thường như: nhức đầu, uể oải, đau mỏi khắp cơ thể; buồn nôn hoặc nôn; sốt nhẹ, ớn lạnh; cơ thể mệt mỏi, phản ứng chậm chạp; khó thở, tim đập nhanh hoặc cảm giác tê lan rộng.