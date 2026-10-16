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Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ xả súng tại trường tiểu học ở Mỹ

Giới chức cho biết thiếu niên 16 tuổi đã nổ súng tại một trường tiểu học ở thành phố Bend, bang Oregon, Mỹ, khiến 3 học sinh và 1 giáo viên thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, một thiếu niên 16 tuổi đã nổ súng tại trường tiểu học Silver Rail ở thành phố Bend, bang Oregon, khiến 3 học sinh và 1 giáo viên thiệt mạng. Nghi phạm sau đó bị một người có mặt tại hiện trường truy đuổi và bắn hạ trong khuôn viên trường.

Cảnh sát trưởng thành phố Bend, ông Mike Krantz, cho biết nghi phạm được phát hiện đã tử vong bên trong trường chỉ vài phút sau khi vụ nổ súng được báo cáo lần đầu.

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Vụ xả súng xảy ra tại trường tiểu học Silver Rail ở Bend, Oregon, Mỹ, ngày 15/10/2026. Ảnh: AP/Joe Kline.

"3 học sinh thiệt mạng có độ tuổi lần lượt là 5, 8 và 11. Một học sinh khác, 7 tuổi, cùng một giáo viên 54 tuổi bị thương nặng và đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch", ông Krantz cho biết thêm.

Kẻ tấn công, được xác định là cư dân thành phố Bend, đã xông vào trường sau khi phá khóa, theo cảnh sát. "Đối tượng bị bắn hạ bên trong trường không lâu sau khi lực lượng chức năng có mặt", phát ngôn viên cảnh sát Sheila Miller thông tin.

Cảnh sát đang xác định liệu kẻ tấn công có quen biết ai trong trường hay từng theo học tại đây hay không.

Theo một quan chức thực thi pháp luật, nghi phạm sử dụng khẩu súng do mẹ của đối tượng mua trước đó. Các nhà chức trách vẫn đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Trường tiểu học Silver Rail tại thành phố Bend, bang Oregon, có 459 học sinh theo học tính đến năm ngoái, theo Sở Giáo dục bang Oregon.

Trong cuộc họp báo tối 15/10, Thống đốc bang Oregon, Tina Kotek, cho biết bà “vô cùng đau lòng” về vụ xả súng, đồng thời gửi lời cảm ơn đến người dân đã dũng cảm truy đuổi kẻ tấn công.

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Nguồn video: VNA
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