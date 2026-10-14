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Quân sự - Thế giới

Vì sao Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Kimberly Guilfoyle từ chức?

Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Kimberly Guilfoyle từ chức, chỉ vài giờ sau khi Nhà Trắng yêu cầu bà rời nhiệm sở.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Kimberly Guilfoyle đã thông báo từ chức hôm 13/10 trong bối cảnh bà đối mặt với những cáo buộc ngày càng gia tăng về "hành vi không đúng mực". Quyết định này chấm dứt nhiều ngày dư luận bàn tán và suy đoán về tương lai sự nghiệp của bà Kimberly Guilfoyle.

"Chúng tôi chúc bà Kimberly Guilfoyle mọi điều tốt đẹp”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia phát biểu tại cuộc họp báo sáng 13/10.

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Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Kimberly Guilfoyle. Ảnh: AP/J. Scott Applewhite.

Trước đó trong ngày 13/10, chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết họ đã yêu cầu bà Guilfoyle rời khỏi chức vụ sau khi bà đối mặt với những lời chỉ trích về các cáo buộc cho rằng bà đã có hành vi không đúng mực và có thể bất hợp pháp trước và trong nhiệm kỳ của mình tại Athens.

"Bà Guilfoyle đã đến Hy Lạp, đã làm tốt công việc của mình, nhưng chúng tôi không thích những gì chúng tôi đọc được (về bà ấy)”, ông Trump nói sau khi Đại sứ Guilfoyle từ chức.

Hôm 12/10, ông Trump đã bày tỏ sự không hài lòng về các báo cáo liên quan đến hành vi bị cáo buộc của bà Guilfoyle, trong đó có nghi vấn lợi dụng chức vụ để trục lợi cá nhân. AP từng trích dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho hay, ông Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio đã "tức giận" trước hành vi được cho là của bà Guilfoyle.

Tuy nhiên, trong bài đăng từ chức trên mạng X, bà Guilfoyle đã trực tiếp bác bỏ những cáo buộc về mình, khẳng định bà không làm bất cứ điều gì sai trái.

"Những cáo buộc này là sai sự thật, và tôi dự định sẽ kiên quyết bảo vệ danh dự và sự chính trực của mình", bà Guilfoyle nhấn mạnh.

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