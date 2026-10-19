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Quân sự - Thế giới

Hình ảnh mới nhất về Giáo hoàng Leo XIV sau ca phẫu thuật ung thư

Giáo hoàng Leo XIV đã phát biểu trước hàng nghìn người tập trung tại quảng trường Thánh Peter ở Vatican cuối tuần qua.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện trước công chúng hôm 18/10, vài ngày sau khi ông trải qua ca phẫu thuật ung thư phổi. Ông đã phát biểu trước hàng nghìn người tập trung tại quảng trường Thánh Peter trong buổi đọc kinh Truyền tin, đồng thời gửi lời cảm ơn tới họ. Đám đông hô vang khi Giáo hoàng xuất hiện ở cửa sổ Dinh Tông tòa nhìn ra quảng trường.

"Hiện giờ, giai đoạn khó khăn đã qua, tôi sẽ dần trở lại các hoạt động thường ngày, với sự giúp đỡ của Chúa và lời cầu nguyện của mọi người", Giáo hoàng Leo XIV nói.

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Giáo hoàng Leo XIV vẫy tay chào mọi người từ cửa sổ Dinh Tông tòa nhìn ra quảng trường Thánh Peter tại Vatican hôm 18/10/2026, một ngày sau khi ông xuất viện. Ảnh: AP/Alessandra Tarantino.

"Trải nghiệm vừa qua đã khiến tôi cảm thấy đặc biệt cảm thông với những người đang phải đối mặt với bệnh tật và ốm yếu", Giáo hoàng cho biết thêm, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đối với đội ngũ bác sĩ, y tá và toàn thể nhân viên tại bệnh viện Gemelli nơi ông được điều trị.

Giáo hoàng Leo XIV vẫy tay chào đám đông trước khi trở lại căn phòng của mình trong Dinh Tông tòa.

“Chúng tôi luôn cầu nguyện cho Giáo hoàng mỗi khi ông gặp vấn đề sức khỏe, và hôm nay chúng tôi rất vui khi được gặp lại Giáo hoàng”, Alain Kalembu đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo chia sẻ.

Trước đó, vào ngày 13/10, Giáo hoàng Leo XIV đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải tại bệnh viện Agostino Gemelli ở Rome.

Theo thông báo sau ca phẫu thuật, kết quả xét nghiệm đã xác nhận Giáo hoàng Leo XIV mắc ung thư biểu mô tuyến phổi. Được biết, đây là loại ung thư phổi phổ biến nhất.

Khi rời bệnh viện Gemelli hôm 17/10 để trở về Vatican sau thời gian nằm viện ngắn hơn dự kiến ​​ban đầu, Giáo hoàng Leo XIV nói với một phóng viên rằng ông đang cảm thấy "khỏe hơn nhiều".

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