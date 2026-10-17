Mắt trẻ sưng đỏ, lồi lên vì viêm xoang: Cảnh giác nguy cơ mất thị lực

Viêm mũi xoang ở trẻ có thể gây biến chứng áp xe ổ mắt, đe dọa thị lực. Mắt sưng đỏ, lồi, khó mở là những dấu hiệu cần được thăm khám khẩn cấp.

Suýt mất thị lực vì mắt trái sưng đỏ, lồi bất thường

Một bé trai 18 tháng tuổi ở Nghệ An phải phẫu thuật cấp cứu do áp xe ổ mắt trái, viêm mô tế bào hốc mắt biến chứng từ viêm mũi xoang cấp.

Theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bệnh nhi N.V.T. (18 tháng tuổi, xã Nhân Hoà, tỉnh Nghệ An) được gia đình đưa đến bệnh viện sau khoảng 4 ngày xuất hiện tình trạng sưng nề, tấy đỏ mi mắt trái kèm sốt cao.

Ban đầu, gia đình đưa trẻ đến khám tại bệnh viện huyện. Trẻ được điều trị bằng kháng sinh và thuốc tra mắt. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, vùng mi mắt trái ngày càng sưng nề nghiêm trọng hơn. Lo ngại diễn biến bất thường, gia đình tiếp tục đưa trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Khi nhập viện, mắt trái của trẻ lồi, mi mắt sưng nề nhiều, tấy đỏ, khó mở. Kết mạc cương tụ, xuất tiết nhiều ghèn. Qua thăm khám và đánh giá tình trạng bệnh, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị viêm mũi xoang cấp biến chứng áp xe ổ mắt, viêm mô tế bào hốc mắt trái.

Trước nguy cơ tổn thương các cấu trúc trong hốc mắt và ảnh hưởng đến thị lực, bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng phối hợp với Khoa Mắt hội chẩn, chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Trẻ lồi mắt do viêm xoang - Ảnh BVCC

Các bác sĩ tiến hành nội soi mũi xoang dẫn lưu mủ, giảm áp ổ mắt, đồng thời rạch và dẫn lưu ổ áp xe tại mắt. Sau phẫu thuật, trẻ tiếp tục được điều trị tích cực bằng kháng sinh theo chỉ định, hút dịch mủ tại mũi xoang, thay băng và theo dõi sát tình trạng mắt cũng như diễn biến nhiễm trùng.

Sau 15 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi ổn định, các triệu chứng cải thiện rõ rệt. Thị lực và vận nhãn trở lại bình thường, trẻ không để lại di chứng và được xuất viện.

Viêm xoang ở trẻ có thể gây biến chứng đe dọa thị lực

BSCKI. Trịnh Thanh Hưng, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, áp xe dưới màng xương ổ mắt do viêm xoang ở trẻ em là biến chứng nghiêm trọng. Nhiễm trùng từ các xoang, thường là xoang sàng, xoang trán hoặc xoang hàm, có thể lan vào hốc mắt, gây sưng, đỏ, đau nhức và hạn chế vận động mắt.

Nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời, tình trạng nhiễm trùng có thể gây tổn thương thị lực vĩnh viễn. Trong những trường hợp nặng, bệnh còn có nguy cơ dẫn đến các biến chứng nội sọ nguy hiểm như viêm màng não, áp xe não, huyết khối xoang hang, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các dấu hiệu ở mắt cần đặc biệt lưu ý gồm sưng nề, tấy đỏ, đau vùng quanh mắt, mắt lồi, khó mở mắt hoặc hạn chế vận động nhãn cầu. Khi những biểu hiện này xuất hiện cùng sốt hoặc triệu chứng viêm đường hô hấp trên, cha mẹ không nên chủ quan, nhất là khi tình trạng của trẻ tiến triển nhanh hoặc không cải thiện sau điều trị ban đầu.

Bệnh viện khuyến cáo, khi trẻ có dấu hiệu bất thường ở mắt, kèm triệu chứng ở mũi, ho nhiều, hơi thở có mùi, mệt mỏi hoặc các biểu hiện bất thường khác, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị phù hợp. Nếu trẻ sốt cao, mắt sưng đỏ nhanh, lồi mắt, khó mở mắt hoặc có biểu hiện giảm thị lực, cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay.

Phát hiện sớm và xử trí đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát nhiễm trùng, bảo vệ thị lực và hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm ở trẻ.

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