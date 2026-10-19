Loại quả bình dân giàu kali, chất xơ và vitamin B6, làm bánh tuyệt ngon

Chuối giàu kali, vitamin B6, vitamin C và chất xơ, giúp bổ sung năng lượng, hỗ trợ tiêu hóa và làm phong phú thực đơn hằng ngày.

Chuối là loại trái cây nhiệt đới được trồng và tiêu thụ rộng rãi tại Việt Nam. Nhờ vị ngọt tự nhiên, dễ bảo quản trong thời gian ngắn và thuận tiện khi mang theo, chuối thường được dùng làm món ăn nhẹ, tráng miệng hoặc nguyên liệu chế biến bánh, sinh tố và chè.

Một quả chuối cỡ vừa cung cấp khoảng 110 calo, 3 g chất xơ, 450 mg kali, cùng vitamin B6, vitamin C và magie. Hàm lượng thực tế thay đổi theo kích thước, giống chuối và độ chín. Chuối gần như không chứa chất béo và có lượng protein thấp, vì vậy nên kết hợp với những thực phẩm giàu protein để tạo bữa ăn cân đối hơn.

Chuối là loại trái cây nhiệt đới được trồng và tiêu thụ rộng rãi tại Việt Nam. Ảnh: @Meta AI.

Carbohydrate là thành phần cung cấp năng lượng chủ yếu của chuối. Khi quả còn xanh, phần lớn carbohydrate tồn tại dưới dạng tinh bột, trong đó có tinh bột kháng - loại tinh bột không được tiêu hóa hoàn toàn ở ruột non. Khi chuối chín dần, một phần tinh bột chuyển thành đường tự nhiên, khiến quả mềm và ngọt hơn.

Sự thay đổi này giải thích vì sao chuối xanh thường cứng, ít ngọt, còn chuối chín có vị ngọt rõ rệt. Cả hai đều có thể sử dụng trong chế độ ăn, nhưng đặc điểm tiêu hóa và cách chế biến khác nhau. Chuối xanh thường được luộc, nấu canh hoặc chế biến thành món ăn mặn; chuối chín thích hợp để ăn trực tiếp, làm bánh hoặc xay sinh tố.

Ảnh: @Meta AI.

Khi chọn mua, nên lựa quả không dập nát, không có dấu hiệu mốc và có độ chín phù hợp mục đích sử dụng. Chuối chín có thể bảo quản ở nơi thoáng mát; khi quả đã chín nhanh, có thể bóc vỏ, cắt miếng và cấp đông để dùng làm sinh tố.

Công thức: Bánh chuối hấp nước cốt dừa

Bánh chuối hấp là món tráng miệng quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam. Chuối chín tạo vị ngọt và hương thơm tự nhiên, trong khi bột năng tạo độ dẻo. Để món ăn cân đối hơn, nên giảm đường và dùng nước cốt dừa vừa phải.

Món bánh chuối hấp nước cốt dừa và mè rang. Ảnh: @Meta AI.

Nguyên liệu cho 3–4 người:

4 quả chuối chín vừa.

100 g bột năng.

20–30 g đường, tùy độ ngọt của chuối.

100 ml nước.

Một ít muối.

100 ml nước cốt dừa, có thể pha loãng với nước.

1 thìa cà phê mè rang.

Cách làm:

Bóc vỏ chuối, cắt lát dày khoảng 0,5–1 cm. Trộn chuối với đường và để khoảng 10 phút cho thấm.

Hòa bột năng với nước và một ít muối đến khi hỗn hợp mịn. Cho chuối vào trộn nhẹ, tránh làm nát các lát chuối.

Đổ hỗn hợp vào khuôn hấp đã thoa một lớp dầu mỏng. Hấp khoảng 20–25 phút, tùy độ dày của bánh, đến khi phần bột trong và bánh đông lại.

Đun nước cốt dừa với một ít đường trên lửa nhỏ. Nếu muốn nước cốt sánh hơn, có thể hòa một ít bột năng với nước rồi thêm từ từ, khuấy đều.

Để bánh chuối nguội bớt, cắt miếng và rưới nước cốt dừa, rắc mè rang trước khi dùng.

Chuối cung cấp carbohydrate, kali và chất xơ; tuy nhiên, bột năng, đường và nước cốt dừa cũng làm tăng năng lượng của món bánh. Vì vậy, nên dùng khẩu phần vừa phải và không cần thêm nhiều đường nếu chuối đã chín ngọt.

Chuối là loại quả dễ tìm, có giá trị dinh dưỡng và linh hoạt trong chế biến. Ăn chuối nguyên quả, lựa chọn độ chín phù hợp và kết hợp với rau củ, ngũ cốc nguyên hạt cùng nguồn protein sẽ giúp thực đơn cân bằng hơn. Lợi ích của chuối nằm ở việc sử dụng hợp lý trong chế độ ăn đa dạng, không phải ở khả năng chữa bệnh của riêng loại quả này.