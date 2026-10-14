Chiều 13/10 (giờ địa phương), tại Trụ sở Tổng cục Hợp tác Quân sự quốc tế, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, đã diễn ra Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 9. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Vasily Sergeevich Osmakov đồng chủ trì đối thoại.

Thứ trưởng Vasily Sergeevich Osmakov vui mừng chào đón Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đến Liên bang Nga đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Quốc phòng lần thứ 9.

Quang cảnh cuộc đối thoại. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Đối thoại lần này có ý nghĩa quan trọng, triển khai những nội dung hợp tác đã được lãnh đạo Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất, khẳng định vai trò trụ cột của quan hệ hợp tác quốc phòng trong tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Đại tướng Phan Văn Giang tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrey Removich Belousov; đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và hội kiến giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước vào tháng 9/2026, cũng như chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam vào tháng 5/2026 đã tạo xung lực mạnh mẽ, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng tiếp tục được xác định là trụ cột chiến lược.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tại buổi đối thoại. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Tại Đối thoại, hai bên nhất trí đánh giá, thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước được triển khai hiệu quả, đạt được những kết quả quan trọng nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; hoàn thiện, củng cố khuôn khổ pháp lý hợp tác quốc phòng hai nước; hợp tác giữa các Quân, binh chủng và cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước; hợp tác đào tạo cán bộ; hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga…

Thời gian tới, trên cơ sở Kế hoạch Phát triển hợp tác quốc phòng giai đoạn 2026 - 2030 (ký tháng 5/2025), hai bên tập trung thúc đẩy các quan hệ hợp tác, trọng tâm vào một số nội dung sau: Tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc, tham vấn chiến lược cấp cao; duy trì hiệu quả Đối thoại Chiến lược quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; hợp tác quân, binh chủng và giữa các cơ quan, đơn vị, hợp tác đào tạo...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ trân trọng được đón Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tham dự Triển Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3 cùng các doanh nghiệp quốc phòng Liên bang Nga tham gia trưng bày tại Triển lãm.

Thứ trưởng Vasily Sergeevich Osmakov khẳng định, sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai các mặt công tác đã được hai bên thống nhất, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng hiệu quả, thực chất, đi vào chiều sâu.

Tại Đối thoại, hai bên cũng đã chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm, trong đó có thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM+, tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương, nhất là các khuôn khổ do ASEAN dẫn dắt, ủng hộ và tham gia các hoạt động đa phương do mỗi bên tổ chức.

Hai bên bày tỏ tin tưởng, kết quả Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 9 sẽ tạo xung lực để Bộ Quốc phòng hai nước triển khai quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất, hiệu quả, thiết thực.

Đại diện Bộ Quốc phòng hai bên ký biên bản Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam - Nga lần thứ 9. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Kết thúc Đối thoại, hai Trưởng đoàn ký biên bản Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam – Liên bang Nga lần thứ 9.

Sau Đối thoại, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã trao Huân chương Hữu nghị của Việt Nam tặng Học viện Hải quân N. G. Kuznetsov và Học viện Phòng không - Không quân G. K. Zhukov. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Việt Nam, thể hiện sự ghi nhận và trân trọng đối với những đóng góp quan trọng của hai Học viện trong tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng nói chung, đào tạo quân nhân Việt Nam nói riêng, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Đây cũng là niềm vui và tự hào chung của tất cả các thế hệ cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam đã từng học tập tại Liên bang Nga, cũng như sự tri ân của các học viên quân sự Việt Nam đã từng được đào tạo tại hai Học viện.