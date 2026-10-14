Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tấn công cơ sở dầu mỏ ở Yemen

Nguồn tin cho biết, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào các cơ sở dầu mỏ ở phía Tây thủ đô Sanaa, Yemen.

AP dẫn thông tin từ kênh truyền hình Al Masirah do lực lượng Houthi điều hành và lời kể của người dân địa phương ngày 13/10 cho biết, liên minh các lực lượng do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen đã tiến hành các cuộc không kích mới vào thủ đô Sanaa hiện do lực lượng Houthi kiểm soát.

Nhiều tiếng nổ ở thủ đô Sanaa

Những cuộc không kích này đánh dấu sự leo thang mới trong cuộc khủng hoảng ngày càng lan rộng ở Trung Đông, diễn ra ngay sau khi người phát ngôn của liên minh kêu gọi người dân sơ tán khỏi khu vực để đảm bảo an toàn. Nhân chứng tại Sanaa, Yemen, cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ. Hiện chưa rõ các cơ sở nào bị trúng bom.

Trong một tuyên bố hiếm hoi, liên minh kêu gọi dân thường tại thủ đô Sanaa rời khỏi khu vực Công ty Dầu mỏ Yemen và các kho chứa lân cận trước nguy cơ bị tấn công.

Khu vực được yêu cầu sơ tán ở phía Tây Sanaa, al-Subaha, nằm trên một ngọn đồi nhìn ra thủ đô. Đây không phải là khu vực đông dân cư, nhưng trạm nhiên liệu gần đó được người dân sử dụng.

Tuy nhiên, lực lượng Houthi dường như đã lường trước một cuộc tấn công vào địa điểm này. Công ty Dầu mỏ Yemen cho biết các kho chứa của họ trống rỗng và cuộc không kích của Ả Rập Xê Út sẽ không ảnh hưởng đến dự trữ hoặc nguồn cung dầu cho người dân.

Một chiếc xe tải chạy qua khu phố Al-Basateen ở Aden, Yemen, ngày 13/10/2026. Ảnh: AP/Abdulnasser Alseddik.

Ngay sau cảnh báo của liên quân, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, tuyên bố trên Telegram rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Ả Rập Xê Út vào Sanaa sẽ bị đáp trả “mạnh mẽ và đau đớn”.

Những lời đe dọa qua lại diễn ra trong bối cảnh Ả Rập Xê Út đang nỗ lực xác định lý do hệ thống phòng không của nước này không thể đánh chặn loạt tên lửa và máy bay không người lái do Houthi phóng, bao gồm cả vụ tấn công vào sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh hôm 10/10 khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Ai Cập kêu gọi Houthi chấm dứt ngay cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út

Cuộc xung đột mới nhất giữa Ả Rập Xê Út và Houthi bắt đầu từ tháng trước, sau khi Houthi chiếm giữ các khu vực trọng yếu dọc eo biển Bab el-Mandeb, tuyến đường thủy quan trọng vận chuyển dầu mỏ vùng Vịnh và hàng hóa khác ở phía Nam Biển Đỏ, ngoài khơi Yemen.

Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, hậu thuẫn cho các lực lượng trung thành với Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, đang nỗ lực giành lại các khu vực này.

Hôm 13/10, Bộ Nội vụ Yemen thông báo trên mạng xã hội X rằng các cuộc tấn công của Houthi trong ngày qua tại Taiz, thành phố lớn ở Tây Nam nước này, đã khiến 6 người thiệt mạng và 18 người bị thương giữa lúc giao tranh vẫn tiếp diễn. Lực lượng Houthi đang tiến quân về Taiz, một mục tiêu quan trọng trong cuộc chiến.

Trước đó cùng ngày, truyền thông do Houthi kiểm soát đưa tin lực lượng này tiếp tục cảnh báo không sử dụng không phận Ả Rập Xê Út. Nhiều hãng hàng không đã tạm ngừng các chuyến bay đến vương quốc này do các vụ tấn công của Houthi nhằm vào sân bay.

Khói lửa bốc lên từ một vụ cháy tại sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, ngày 9/10/2026. Ảnh: UGC/AP.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty kêu gọi Houthi ngay lập tức chấm dứt các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út.

“Không có lý do nào biện minh cho các cuộc tấn công không thể chấp nhận được này”, ông Abdelatty nói với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi trong cuộc điện đàm hôm 13/10.

Ông Abdelatty cũng kêu gọi ưu tiên giải pháp ngoại giao và chính trị cho xung đột giữa Iran và Mỹ nhằm tránh leo thang và bất ổn thêm trong khu vực, theo thông cáo của phía Ai Cập về cuộc điện đàm.

Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết trước đó cùng ngày đã đánh chặn 3 máy bay không người lái ở phía Bắc Riyadh. Hãng AP không thể xác minh độc lập thông tin này.

Ả Rập Xê Út đang thúc giục quân đội Mỹ hỗ trợ trực tiếp hơn trong cuộc chiến chống lại Houthi.

Mỹ đã cung cấp chia sẻ thông tin tình báo, xác định mục tiêu và lên kế hoạch cho các chiến dịch tấn công do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, nhưng vẫn chưa trực tiếp tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Houthi.

Một sự can thiệp của Mỹ có thể khiến Houthi tìm cách ngăn chặn hoạt động vận chuyển qua eo biển Bab el-Mandeb, làm hạn chế dòng chảy dầu mỏ từ Vịnh Ba Tư.

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