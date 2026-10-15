[e-Magazine] Cuộc hôn nhân bền chặt của 'bà đầm thép' Angela Merkel

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16 năm làm Thủ tướng (2005-2021), lãnh đạo đất nước vượt qua các giai đoạn khó khăn và ngày càng phát triển, không có gì ngạc nhiên khi bà Angela Merkel được ca ngợi là một "tượng đài" của nước Đức. Không chỉ vậy, mọi người còn ấn tượng ở "bà đầm thép" về lối sống vô cùng giản dị và cuộc hôn nhân bền chặt của bà với "người chồng tuyệt vời" Joachim Sauer - một giáo sư hóa học lượng tử.

Ông Joachim Sauer sinh ngày 19/4/1949, là người chồng thứ hai và hiện tại của bà Merkel. Hai người gặp nhau lần đầu từ năm 1981 và từng có thời gian làm việc chung ở Viện Nghiên cứu Hóa Lý Trung ương, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Đức. Khi đó, ông Sauer là người hướng dẫn luận văn tiến sĩ cho bà. Vài năm sau, ông Sauer và bà Merkel quyết định về chung một nhà nhưng không làm thủ tục kết hôn.

Hai người quyết định tổ chức đám cưới vào năm 1998, sau khoảng 10 năm chung sống để tránh áp lực từ nhà thờ và một số thành viên của Đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU). Khi đó, bà Merkel đã được bầu làm Tổng thư ký Đảng CDU.

Theo tờ Bild, hôn lễ của bà Merkel và ông Sauer diễn ra bí mật đến nỗi cha mẹ và bạn bè của họ đều không có mặt. Ngay cả một số người thân cận nhất của bà Merkel cũng chỉ biết tin về đám cưới qua báo chí.

Chẳng ai có thể ngờ, sự kiện trọng đại của hai con người có vị trí và tầm ảnh hưởng trong xã hội lại diễn ra giản đơn đến vậy, nhưng có lẽ đối với người trong cuộc, chỉ cần họ cảm thấy hạnh phúc là đủ.

Ông Sauer nổi tiếng là người ít thể hiện cảm xúc trước công chúng, cực kỳ kín tiếng trước báo giới và rất hiếm khi đồng hành cùng vợ trong các sự kiện chính trị. Theo một tờ báo của Anh, giáo sư Sauer đơn giản là luôn từ chối đóng vai trò là một "Đệ nhất phu quân" chu toàn với giới truyền thông.

Thậm chí, ông Sauer không xuất hiện trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng nhiệm kỳ đầu tiên của vợ vào năm 2005, thay vào đó, ông lặng lẽ theo dõi sự kiện qua ti vi, trong phòng thí nghiệm của Đại học Humboldt ở Berlin.

Nguồn tin cho biết, giáo sư Sauer thường chỉ xuất hiện cùng vợ trong những nghi thức không thể tránh khỏi, và ông hiếm khi để lộ một lời nào trước công chúng. Khi họ xuất hiện cùng nhau, đôi khi bà Merkel dường như quên mất người chồng đang đi bên cạnh.

Trong một hoặc hai năm sau khi bà Merkel cầm quyền, các nhà báo Đức đã từ bỏ việc đưa tin về ông Sauer, người đàn ông được báo giới mô tả là "khó gần".

Giáo sư Sauer từng giải thích, ông đam mê nghiên cứu, có lịch làm việc bận rộn và đặc biệt, ông không muốn can thiệp nhiều vào công việc của vợ.

Hiểu tính cách và công việc của ông Sauer, bà Merkel không bao giờ phàn nàn về điều đó mà luôn tôn trọng chồng. Cựu Thủ tướng Đức từng chia sẻ trên tạp chí Bunte rằng: "Mỗi người chúng tôi có sự nghiệp riêng. Tôi không phải là một bà nội trợ và chồng tôi cũng không phải người giỏi bếp núc".

Dù mỗi người có sự nghiệp riêng, phong cách làm việc khác nhau, vợ chồng bà Merkel vẫn luôn có những sợi dây kết nối đặc biệt cả trong công việc lẫn cuộc sống đời thường, giúp "giữ lửa" cho cuộc hôn nhân bền chặt suốt hàng chục năm.

Thời còn đảm nhiệm vai trò Thủ tướng, dù bận rộn, bà Merkel vẫn rất thích vào bếp nấu ăn và hầu như ngày nào bà cũng chuẩn bị bữa sáng cho chồng. “Bữa sáng tôi làm vẫn như cũ”, bà Merkel tiết lộ với tờ Bild, ý nói các món ăn không khác gì lúc bà chưa trở thành người đứng đầu Chính phủ Đức với một số “món tủ” như súp khoai tây, bánh mì thịt bò và bánh mận,…

Trong bữa ăn, ông Sauer không ngại “chất vấn” vợ về các vấn đề chính trị như bất cứ công dân bình thường nào, theo một quan chức Đức thân cận với bà Merkel trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Bà Merkel mô tả cuộc trò chuyện của bà với ông Sauer là “quan trọng”, đồng thời ca ngợi chồng là "một người thường xuyên đưa ra những lời khuyên hữu ích". “Bà đầm thép” của nước Đức cũng thừa nhận bà có được thành công như vậy phần lớn nhờ sự hậu thuẫn của chồng.

Trong đời thường, lối sống giản dị và tiết kiệm là một trong những điểm chung của vợ chồng bà Merkel. Chẳng hạn như, bà Merkel vẫn giữ thói quen ăn uống từ giai đoạn thiếu thốn trước đây, tự xếp hàng thanh toán khi đi siêu thị, không thay đổi kiểu tóc suốt hơn 20 năm,...còn ông Sauer thường bay trên các hãng hàng không giá rẻ thay vì tháp tùng vợ trên chuyên cơ của Chính phủ.

Tình yêu thiên nhiên, sở thích đi bộ đường dài và xem opera cùng nhau là sợi dây gắn kết nữa của vợ chồng cựu Thủ tướng Đức. Có thể với báo giới, ông Sauer là người kiệm lời và khó gần, nhưng đối với bà Merkel, ông là người đồng hành lý tưởng để cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.

Reinhold Messner, một người bạn leo núi của ông Sauer, từng chia sẻ trên truyền thông rằng: “Những lời sáo rỗng lan truyền trên các phương tiện truyền thông Đức về ông Joachim Sauer là hoàn toàn sai lầm. Sự thật thì ông ấy là chính mình. Ông ấy dí dỏm, sâu sắc, cực kỳ hài hước và thông minh. Ông ấy là người bạn đời lý tưởng, người chồng tuyệt vời của bà Merkel".