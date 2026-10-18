[e-Magazine] Bà Brigitte Macron: Từ giáo viên đến Đệ nhất phu nhân Pháp

Sinh ngày 13/4/1953 tại thành phố Amiens, miền Bắc nước Pháp, bà Brigitte Macron lớn lên trong gia đình có truyền thống kinh doanh. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên chính trường quốc tế, bà đã có nhiều năm gắn bó với bục giảng, nơi bà tìm thấy niềm vui trong việc truyền đạt kiến thức và khơi nguồn cảm hứng cho học sinh.

Cũng tại một ngôi trường ở Amiens vào đầu thập niên 1990, bà Brigitte lần đầu tiên gặp ông Emmanuel Macron - người sau này trở thành Tổng thống Pháp và cũng là chồng của bà.

Theo thông tin từ trang tiểu sử chính thức của bà Brigitte Macron trên website Điện Élysée, Đệ nhất phu nhân Pháp có bằng Thạc sĩ và bằng cấp chuyên môn để giảng dạy tiếng Pháp cũng như Văn học. Bà bắt đầu sự nghiệp tại Paris, trước khi giảng dạy tại trường ở Strasbourg. Sau đó, bà trở về Amiens vào năm 1991 và giảng dạy tiếng Pháp cùng tiếng Latinh tại trường trung học tư thục La Providence.

Tại ngôi trường La Providence vào đầu thập niên 1990, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - khi ấy còn là một học sinh trung học 15 tuổi - tham gia các hoạt động sân khấu và lớp học kịch do bà Brigitte, khi ấy là giáo viên và đã lập gia đình, hướng dẫn. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Thật trùng hợp, con gái Laurence của bà Brigitte là bạn cùng lớp với ông Emmanuel Macron.

Trong quá trình làm việc với các học sinh để xây dựng và thực hiện những vở kịch, cô giáo Brigitte và cậu học trò Emmanuel Macron cùng trao đổi ý tưởng, đọc kịch bản và chia sẻ niềm yêu thích nghệ thuật.

Theo AP, năm 17 tuổi, chàng trai trẻ Macron rời khỏi trường La Providence để tới Paris học năm cuối cấp trung học, nhưng mang theo một lời hứa hẹn bất ngờ dành cho cô giáo Brigitte.

"Khi 17 tuổi, Emmanuel nói với tôi rằng 'Cho dù cô làm gì đi chăng nữa, em sẽ cưới cô!", bà Brigitte từng chia sẻ trên tạp chí Paris Match vào năm 2016.

Lời hứa ấy cuối cùng trở thành sự thật vào năm 2007, một năm sau khi bà Brigitte ly dị. Vượt qua sự chênh lệch tuổi tác và định kiến xã hội, ngày 20/10/2007, ông Emmanuel Macron và bà Brigitte tổ chức lễ cưới tại Le Touquet, một thị trấn ven biển ở miền Bắc nước Pháp.

Trong các bài viết về cuộc đời Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron, một chi tiết thường được nhắc đến là ấn tượng của bà trước trí tuệ và cách trò chuyện của cậu học sinh Emmanuel Macron ngày xưa.

“Năng lực của Emmanuel Macron hoàn toàn vượt trội. Đây thực sự là nhận xét với tư cách của một giáo viên”, bà Brigitte từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

“Khi Emmanuel tới Paris, tôi đã tự nhủ rằng, rồi cậu ấy sẽ yêu một người cùng trang lứa. Nhưng điều đó đã không xảy ra”, bà Brigitte nhớ lại.

Đối với Tổng thống Pháp Macron, tình cảm của ông dành cho cô giáo thời trung học vẫn không thay đổi theo thời gian.

"Brigitte luôn hiện diện và hơn thế nữa, nếu không có cô ấy thì tôi sẽ không thể là chính mình", ông Emmanuel Macron từng nói.

"Gia đình là nền tảng, là chỗ dựa vững chắc của tôi", nhà lãnh đạo Pháp viết trong cuốn sách Révolution.

Xuyên suốt hành trình vươn lên đỉnh cao quyền lực của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người bạn đời của ông - bà Brigitte Macron - luôn đóng vai trò quan trọng, là người đồng hành, "cố vấn chiến lược" và hậu phương vững chắc của ông Macron. Năm 2015, bà Brigitte quyết định dừng sự nghiệp giáo viên lâu năm của mình để toàn tâm toàn ý hỗ trợ chồng trên con đường chính trị.

Theo các tài liệu lưu trữ từ Bách khoa toàn thư Britannica và trang thông tin chính thức của Điện Élysée, bà Brigitte đã sát cánh cùng ông trong toàn bộ tiến trình tranh cử Tổng thống đầy cam go năm 2017.

Truyền thông Anh đưa tin, bà Brigitte giữ vai trò là một cố vấn vô cùng tin cậy đối với ông Emmanuel Macron. Nhờ nền tảng chuyên môn về văn học và kỹ năng dẫn dắt sân khấu kịch từ thời làm giáo viên, bà tham gia rà soát các bài phát biểu quan trọng, góp ý về phong thái biểu đạt trước công chúng cũng như đánh giá tâm lý cử tri.

Sự thẳng thắn và nhạy bén của bà giúp ông Macron hoàn thiện kỹ năng hùng biện và điều chỉnh thông điệp tranh cử sao cho gần gũi, thuyết phục nhất.

Cuối cùng, ông Emmanuel Macron giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017. Người phụ nữ từng gặp ông tại lớp kịch ở trường La Providence trở thành Đệ nhất phu nhân Pháp, đồng hành với ông trong nhiều hoạt động ngoại giao.

Trong vai trò Đệ nhất phu nhân Pháp, bà Brigitte tích cực tham gia các dự án xã hội lớn như bảo vệ trẻ em, chống nạn bắt nạt học đường và hỗ trợ hòa nhập cho người khuyết tật.

Đặc biệt, bà còn là Chủ tịch Quỹ các bệnh viện Paris - Pháp, một tổ chức hoạt động nhằm cải thiện cuộc sống hàng ngày của bệnh nhân cũng như nhân viên y tế. Đệ nhất phu nhân Pháp cũng là người sáng lập chương trình đào tạo nghề LIVE dành cho thanh niên chưa có việc làm. Từ năm 2023, bà tham gia vào Gala Pièces Jaunes, một sự kiện từ thiện gây quỹ để giúp bệnh viện cải thiện chăm sóc cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Có thể thấy, những hoạt động thiện nguyện và ngoại giao ý nghĩa này không chỉ giúp bà nhận được cảm tình của công chúng Pháp mà còn giúp mềm hóa hình ảnh chính trị của Tổng thống Macron trước người dân trong nước và quốc tế.