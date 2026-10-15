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Quân sự - Thế giới

Cứu người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi trên đường phố Istanbul

Tại một khu vực ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), người dân đã cứu sống một phụ nữ bị dòng nước lũ cuốn trôi trên đường phố.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, mưa lớn gây lũ lụt khắp Istanbul hôm 14/10, khiến Văn phòng Thống đốc phải yêu cầu tạm thời đóng cửa trường học, kêu gọi người dân ở trong nhà.

Văn phòng Thống đốc cho biết trường học tạm đóng cửa một ngày vào ngày 15/10, và những người phụ nữ có con nhỏ sẽ được nghỉ phép,... Văn phòng khuyến cáo người dân nên ở nhà trừ khi việc đi lại là hoàn toàn cần thiết và những người sống trong các căn hộ tầng hầm nên sơ tán đến nơi khác ở qua đêm.

Xe máy tạm thời bị cấm lưu thông.

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Nhiều phương tiện mắc kẹt trên đoạn đường cao tốc bị ngập một phần do mưa lớn ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14/10/2026. Ảnh: AP/Egecan Ozguner.

Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng trận mưa lớn đã gây ngập lụt nhà cửa và cơ sở kinh doanh, nhấn chìm đường sá và các đường hầm, khiến nhiều phương tiện bị mắc kẹt và gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông tại thành phố có khoảng 16 triệu dân.

Hiện chưa có báo cáo về bất kỳ thương tích nghiêm trọng nào.

Đoạn video do Đài truyền hình NTV công bố cho thấy tại một khu vực, người dân đã cứu sống một phụ nữ bị dòng nước lũ cuốn trôi trên đường phố. Lực lượng cứu hộ cũng giải cứu một người khác bị mắc kẹt trong tầng hầm bị ngập nước.

Hình ảnh cho thấy một số ô tô đang đậu bị cuốn trôi bởi dòng nước lũ ở một khu phố khác.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lũ quét tàn phá miền Bắc Nepal hồi cuối tháng 8/2026

Nguồn video: VTV
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