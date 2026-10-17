Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Vì sao Mỹ tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga?

Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp tạm dừng gói trừng phạt mới quy mô lớn nhắm vào nền kinh tế Nga.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Trump ngày 16/10 đã ký một sắc lệnh hành pháp tạm dừng gói trừng phạt mới quy mô lớn nhắm vào nền kinh tế Nga, thông báo với Quốc hội Mỹ rằng quyết định này là vì lợi ích quốc gia.

"Tôi quyết định tạm hoãn áp dụng các biện pháp trừng phạt, hạn chế và thuế quan (đối với Nga) được quy định trong Đạo luật Graham", trích nội dung trong sắc lệnh hành pháp.

ap26290073446928.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP/Mark Schiefelbein.

Đạo luật Graham được Quốc hội Mỹ thông qua và Tổng thống Trump ký ban hành hồi tháng trước, dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 18/10.

Đạo luật nhắm vào ngành năng lượng và quốc phòng Nga, các quan chức cấp cao cũng như "hạm đội bóng tối" được cho là vận chuyển dầu của Nga. Biện pháp trừng phạt cũng nhắm đến các công ty và thực thể nước ngoài bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Nga, mở rộng trừng phạt liên quan đến Iran.

Đạo luật, được đặt theo tên cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, cũng cho phép ông Trump áp thuế 100% đối với 5 quốc gia nhập khẩu dầu và khí đốt nhiều nhất từ Nga, ngoại trừ những nước nhập khẩu dưới 15% lượng khí đốt xuất khẩu của Nga và đã thực hiện các bước đáng kể để giảm nhập khẩu mặt hàng này.

Quyết định tạm hoãn lệnh trừng phạt được đăng tải trên trang web của Nhà Trắng vào cuối buổi tối 16/10, và thông báo cho biết báo cáo giải thích quyết định đã được trình lên Quốc hội.

#Mỹ tạm hoãn biện pháp trừng phạt mới đối với Nga #Tổng thống Trump #Nga #Mỹ #Tổng thống Mỹ Donald Trump

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt diện rộng đối với Nga

Hạ viện Mỹ mới đây thông qua một gói trừng phạt sâu rộng nhằm vào Nga.

AP đưa tin, Hạ viện Mỹ ngày 16/9 đã thông qua gói trừng phạt diện rộng nhằm vào quan chức Nga và các trụ cột kinh tế quan trọng của nước này trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ tìm cách tước đi nguồn tài chính mà Nga cần để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Dự luật được đặt theo tên của cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc bang South Carolina, người đã dành hơn 1 năm để đàm phán về dự luật này.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Đặc phái viên Mỹ nói về cuộc hội đàm tại Nga và Ukraine

Các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã có chuyến thăm tới Ukraine sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại Moscow.

AP đưa tin, các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev hôm 6/9 trong chuyến thăm đầu tiên của họ tới Ukraine kể từ khi xung đột (Nga - Ukraine) bùng phát đầu năm 2022.

Chuyến đi của phái đoàn Mỹ, một phần trong nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột, diễn ra sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow hôm 5/9.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nội dung cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga và Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về vấn đề Iran với người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm.

Theo AP, Tổng thống Nga Putin đã thảo luận về vấn đề Iran với người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm ngày 29/4, trong đó Điện Kremlin nhấn mạnh "hậu quả nghiêm trọng" nếu xung đột (Mỹ - Iran) leo thang.

Trả lời báo chí, cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, cho biết Tổng thống Putin cho rằng quyết định của Mỹ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran là điều đúng đắn, vì sẽ tạo cơ hội cho đàm phán và góp phần ổn định tình hình.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Giáo hoàng Leo XIV mắc ung thư phổi

Giáo hoàng Leo XIV mắc ung thư phổi

Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng Leo XIV được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi và đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Giáo hoàng Leo XIV mắc ung thư phổi

Giáo hoàng Leo XIV mắc ung thư phổi

Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng Leo XIV được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi và đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải.