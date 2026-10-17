Vì sao Mỹ tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga?

Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp tạm dừng gói trừng phạt mới quy mô lớn nhắm vào nền kinh tế Nga.

AP đưa tin, Tổng thống Trump ngày 16/10 đã ký một sắc lệnh hành pháp tạm dừng gói trừng phạt mới quy mô lớn nhắm vào nền kinh tế Nga, thông báo với Quốc hội Mỹ rằng quyết định này là vì lợi ích quốc gia.

"Tôi quyết định tạm hoãn áp dụng các biện pháp trừng phạt, hạn chế và thuế quan (đối với Nga) được quy định trong Đạo luật Graham", trích nội dung trong sắc lệnh hành pháp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP/Mark Schiefelbein.

Đạo luật Graham được Quốc hội Mỹ thông qua và Tổng thống Trump ký ban hành hồi tháng trước, dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 18/10.

Đạo luật nhắm vào ngành năng lượng và quốc phòng Nga, các quan chức cấp cao cũng như "hạm đội bóng tối" được cho là vận chuyển dầu của Nga. Biện pháp trừng phạt cũng nhắm đến các công ty và thực thể nước ngoài bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Nga, mở rộng trừng phạt liên quan đến Iran.

Đạo luật, được đặt theo tên cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, cũng cho phép ông Trump áp thuế 100% đối với 5 quốc gia nhập khẩu dầu và khí đốt nhiều nhất từ Nga, ngoại trừ những nước nhập khẩu dưới 15% lượng khí đốt xuất khẩu của Nga và đã thực hiện các bước đáng kể để giảm nhập khẩu mặt hàng này.

Quyết định tạm hoãn lệnh trừng phạt được đăng tải trên trang web của Nhà Trắng vào cuối buổi tối 16/10, và thông báo cho biết báo cáo giải thích quyết định đã được trình lên Quốc hội.