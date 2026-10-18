Royal Enfield Classic 650 đặc biệt ra mắt - từ 116 triệu, bán chỉ 625 xe

Royal Enfield Classic 650 Anniversary Edition vừa chính thức ra mắt Ấn Độ sẽ được bán với số lượng giới hạn 625 chiếc trên toàn cầu, chia đều cho 5 châu lục.
Có nguồn tin rò rỉ rằng Huawei có thể sẽ ra mắt một thương hiệu điện thoại mới có tên là Xingmang định hình ở phân khúc tầm trung với mang chip Kirin 8 Series.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Dần chủ động đón cơ hội, Thân gặp quý nhân, Mùi thận trọng tiền bạc và lời nói.
Á hậu Vân Nhi gây chú ý với gương mặt thanh tú, mái tóc đen dài cùng phong cách thời trang nữ tính sau Hoa hậu Việt Nam 2024.
Trong chuyến du lịch mừng sinh nhật tuổi 38 của Đông Nhi, bé Winnie – con gái lớn của nữ ca sĩ và Ông Cao Thắng gây chú ý với bộ ảnh xinh xắn tại Ô Trấn.
Chỉ ít ngày sau màn ra mắt toàn cầu, Hyundai Tucson N Line 2027 với lớp sơn ngoại thất màu đen đã được phát hiện lăn bánh trên đường công cộng tại Hàn Quốc.
Chia sẻ chung hầu hết các công nghệ và trang bị với 2 thành viên F 450 GS và F 450 R, BMW F 450 RR dù được coi là mẫu sportbike rẻ nhất của BMW Motorrad.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 18/10/2026, Thiên Bình có cơ hội tỏa sáng trong các mối quan hệ, còn Song Tử dễ đón tin vui.
Diện áo khoét vai, khoét ngực kết hợp quần ống suông xuống phố, Trúc Anh nhận nhiều lời khen về nhan sắc và vóc dáng thon gọn sau hành trình giảm 25 kg.
MG GT 2026 từ 512 triệu đồng tại Việt Nam sẽ được bán song song với MG5 cũ, với 2 phiên bản có tầm giá kẹp giữa chiếc MG5 Lux cao cấp nhất trước đây.
Porsche Mission S mới không chỉ cam kết tạo ra xe thể thao thuần chất sau thời gian lạc lối bởi ôtô điện, mà còn đóng vai trò như một dải sản phẩm xếp trên 911.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Dần thuận lợi công việc, Thân được hỗ trợ, Mùi thận trọng tài chính và tình cảm.
MG ZS 2026 dù chỉ có duy nhất 1 phiên bản tại Việt Nam, nhưng giá bán cạnh tranh hơn so với các đối thủ cùng phân khúc SUV hạng B, kèm Hybrid và ADAS mới.
Tình trạng ô tô sử dụng đèn LED cường độ lớn trên đường phố Hà Nội khiến người đi đường bị chói mắt, khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Hà Nội thử nghiệm xe chuyên dụng phun sương dập bụi trên nhiều tuyến phố trung tâm, kết hợp rửa đường, quét hút bụi nhằm hạn chế bụi phát tán.
Giữa không gian rực đỏ của làng hương Quảng Phú Cầu, chàng trai Philippines đã chuẩn bị màn cầu hôn đặc biệt dành cho bạn gái bằng khoảng 1.500 bó tăm hương.
Sau lịch trình làm việc dày đặc, MC Trấn Thành dành thời gian cho bà xã và úp mở về điểm đến trong chuyến đi lần này.
Nissan Navara Pro PHEV 2027 (plug-in hybrid) kết hợp động cơ xăng 2.0 tăng áp và mô-tơ điện, cho công suất 402 mã lực, mô-men xoắn 800 Nm hệ dẫn động bốn bánh.
Hyundai Thành Công Việt Nam vừa chính thức công bố giá bán mẫu SUV Palisade Hybrid 2026 thế hệ mới với ba phiên bản, dao động từ 1,499 đến 1,699 tỷ đồng.
Hà Nội triển khai cắt tỉa chùm hoa sữa trên 13 tuyến đường, phố với 992 cây thuộc diện xử lý, nhằm giảm mùi hương nồng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
CEO Tesla Elon Musk vừa giới thiệu Tesla Roadster mới hướng tới sản xuất thương mại, dự kiến bán ra năm 2028. Xe có thể tăng tốc từ 0-96 km/h chưa đầy 1 giây.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 17/10/2026, Ma Kết củng cố sự nghiệp, các cung hoàng đạo khác chú trọng tài chính, cảm xúc và tình cảm.