Trung Quốc - Triều Tiên khánh thành cây cầu mới

Một cây cầu mới nối Trung Quốc và Triều Tiên được khánh thành vào sáng ngày 15/10/2026.

Theo AP, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, lễ khánh thành cây cầu mới nối Trung Quốc và Triều Tiên đã được tổ chức vào sáng ngày 15/10.

Cây cầu mới dài 3km, gồm 4 làn xe, nối thành phố Đan Đông của Trung Quốc với thành phố Sinuiju của Triều Tiên.

Cây cầu nối Trung Quốc và Triều Tiên được nhìn từ thành phố Đan Đông, Trung Quốc, ngày 15/10/2026. Ảnh: Iori Sagisawa/KyodoNews/AP.

Bắc Kinh kỳ vọng rằng cây cầu này sẽ thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Dự kiến ​​cây cầu mới sẽ giảm bớt gánh nặng cho cây cầu cũ đã xuống cấp nối Đan Đông và Sinuiju.

Được biết, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2026, hãng hàng không quốc gia Trung Quốc (Air China) đã nối lại các chuyến thẳng giữa thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc và thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Dịch vụ tàu hỏa chở khách từ Trung Quốc sang Triều Tiên đã được nối lại từ ngày 12/3/2026.

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