Hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia

Cuộc gặp được tiến hành dưới sự đồng chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi quân đội ba nước tổ chức thành công diễn tập chung về phòng thủ dân sự.

Tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng chứng kiến những thành tựu to lớn ba nước đã đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tình đoàn kết Việt Nam-Lào-Campuchia ngày càng gắn bó, bền chặt; tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia, Lào và Campuchia sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, tiếp tục củng cố vị thế, hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Lào, Campuchia và các quốc gia trong khu vực hợp tác chặt chẽ, gắn với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ tin cậy, gắn bó với Lào và Campuchia; luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, kể từ khi được thiết lập vào năm 2012, qua hơn một thập niên, cơ chế Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày càng phát huy hiệu quả; là biểu hiện sinh động của quyết tâm chính trị nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác giữa ba nước, ba Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ giữa ba nước. Đại tướng Phan Văn Giang vui mừng ghi nhận những trọng tâm hợp tác mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước đã thống nhất tại Cuộc gặp hồi năm 2025 tại Lào đã được triển khai hiệu quả, nổi bật là gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; hợp tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân và Quân đội ba nước, nhất là các thế hệ trẻ về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy quan hệ đoàn kết ba nước.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào

Về phần mình, Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026 là cơ hội làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa ba nước nói chung, Quân đội ba nước nói riêng. Đại tướng Khamliang Outhakaysone đánh giá cao kết quả Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026 diễn ra vào sáng cùng ngày, mang lại nhiều kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn. Đại tướng Khamliang Outhakaysone bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

Đại tướng Tea Seiha khẳng định chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026 góp phần củng cố mối quan hệ giữa ba nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Đại tướng Tea Seiha đánh giá cao kết quả hợp tác giữa ba nước nói chung, giữa Bộ Quốc phòng ba nước nói riêng; cam kết trong thời gian tới sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa ba nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia của mỗi nước; khẳng định ủng hộ Việt Nam và Lào tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, nhất là tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Về phương hướng thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị ba bên tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác, gồm: Củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả cơ chế hợp tác thường niên; tuyên truyền, giáo dục cho Quân đội và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ba nước về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết Việt Nam-Lào-Campuchia đối với vận mệnh của mỗi nước, làm thất bại âm mưu chống phá, chia rẽ quan hệ ba nước, ba Quân đội; giao lưu, hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, quân khu giáp biên và các quân, binh chủng; trao đổi kinh nghiệm quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; giao lưu hữu nghị giữa lực lượng vũ trang với chính quyền và nhân dân biên giới; công nghiệp quốc phòng; pháp luật quân sự, quốc phòng; thể thao quân sự; chuyển đổi số; khắc phục hậu quả chiến tranh; gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc; đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ ASEAN...

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha ký biên bản Cuộc gặp giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh hai đoàn do Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia dẫn đầu sang dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay tại Hà Nội.

Tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những thành tựu rất đáng tự hào của ba nước, ba Quân đội trong thời gian qua. Kết thúc cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha ký biên bản cuộc gặp.