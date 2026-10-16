Ả Rập Xê Út tuyên bố chặn đứng cuộc tấn công vào thành phố Medina

Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chống lại lực lượng Houthi ở Yemen cho biết họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào thành phố Medina, Ả Rập Xê Út.

AP đưa tin, trong một tuyên bố ngày 15/10, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tuyên bố đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa hành trình nhằm vào thành phố Medina, song không nêu rõ bên nào chịu trách nhiệm về vụ tấn công.

Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, phủ nhận việc lực lượng này đứng sau vụ việc. Trước đó, lực lượng Houthi cam kết sẽ không tấn công sân bay ở các thành phố linh thiêng trong đạo Hồi Mecca và Medina của Ả Rập Xê Út.

Hình ảnh về một vụ cháy tại sân bay King Khalid ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, ngày 9/10/2026. Ảnh: UGC/AP.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày 15/10, lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công gần khu phức hợp Dinh Tổng thống tại thành phố cảng Aden - trụ sở của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận. Một quan chức cho hay, ít nhất 2 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Các vụ nổ khiến nhiều cư dân hoảng sợ và vội vàng tháo chạy.

"Ít nhất 2 vụ nổ xảy ra trên đỉnh đồi gần khu phức hợp Dinh Tổng thống và 2 vụ nổ khác gần cổng an ninh", một quan chức an ninh cho hay. Được biết, lực lượng Houthi đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái để thực hiện vụ tấn công.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa lực lượng Houthi và liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu leo thang.

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