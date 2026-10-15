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Quân sự - Thế giới

Houthi tấn công trụ sở tập đoàn dầu khí của Ả Rập Xê Út

Theo hai quan chức khu vực, lực lượng Houthi đã tấn công trụ sở tập đoàn dầu khí Aramco của Ả Rập Xê Út.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời 2 quan chức khu vực ngày 14/10 cho biết, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào trụ sở tập đoàn dầu khí Aramco của Ả Rập Xê Út ở thành phố Dhahran vào đêm 13/10, gây hư hại cho văn phòng của Giám đốc điều hành và các lãnh đạo cấp cao của công ty.

"Không có thương vong trong vụ tấn công. Tuy nhiên, cuộc tập kích đã gây hư hại 3 tầng trên cùng của tòa nhà", hai quan chức giấu tên thông tin.

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Bức ảnh chụp tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, ngày 14/10/2026 Ảnh: AP/Baraa Anwer.

Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út báo cáo về một vụ "cháy nhỏ" tại tòa nhà Aramco vào tối 13/10. Aramco chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được yêu cầu bình luận.

Trước đó, lực lượng Houthi cảnh báo rằng họ sẽ nhắm mục tiêu vào Dhahran bằng một tên lửa đạn đạo.

Cuối buổi chiều ngày 14/10, Đài truyền hình al-Masirah do lực lượng Houthi điều hành đưa tin về việc thủ đô Sanaa bị tấn công, đổ lỗi cho Ả Rập Xê Út. Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu vẫn chưa bình luận về các cuộc tấn công này.

Cũng trong ngày 14/10, các nhà chức trách phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út tại thủ đô Riyadh cho biết mảnh vỡ từ một cuộc tấn công bị đánh chặn đã khiến 1 người bị thương. Hãng thông tấn nhà nước SPA công bố hình ảnh cho thấy 1 tòa nhà bị hư hại và 1 chiếc xe có một vật thể hình trụ lớn, dường như là một phần của tên lửa, găm vào nắp ca-pô.

Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết họ đã đánh chặn 2 máy bay không người lái của lực lượng Houthi, 4 tên lửa hành trình và 1 tên lửa đạn đạo nhắm vào Riyadh, 1 tên lửa đạn đạo nhắm vào Dhahran và 1 tên lửa hành trình nhắm vào Al-Kharj - thành phố quân sự và công nghiệp trọng yếu.

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Nguồn video: VTV
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