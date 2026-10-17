Triều Tiên thử nghiệm ngư lôi tích hợp công nghệ AI

Triều Tiên tuyên bố nước này đã thử nghiệm thành công một hệ thống ngư lôi dẫn đường mới được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo AP, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/10 đưa tin, nước này đã tiến hành thử nghiệm một loại ngư lôi dẫn đường chính xác tốc độ cao mới mang tên "Jam-2.0" hôm 15/10.

Trong hệ thống vũ khí này, công nghệ AI được sử dụng để tìm kiếm mục tiêu và dẫn đường.

Trong ảnh, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát tàu khu trục mới Choe Hyon trước khi đưa vào biên chế ngày 3/3/2026. Ảnh: KCNA/AP.

Báo cáo cho biết thêm rằng cuộc thử nghiệm đã kiểm chứng hệ thống động cơ đẩy của vũ khí này, được phát triển và hoàn thiện thông qua hơn 180 lần thử nghiệm trong 5 năm qua.

Quân đội Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về bản tin của KCNA.

Trong những tuần gần đây, Triều Tiên đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm vũ khí, bao gồm vụ thử nghiệm 2 tên lửa hành trình được thiết kế để phóng từ tàu ngầm ở vùng biển phía Đông nước này hôm 14/10.

Hôm 3/10, Triều Tiên tiến hành vụ phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng bay cơ động và được tích hợp công nghệ AI.

Các vụ thử nghiệm vũ khí diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chuyển trọng tâm sang việc tăng cường năng lực hải quân sau nhiều năm nước này phát triển tên lửa đạn đạo.

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