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Số hóa - Xe

Suzuki XL7 2027 chốt ra mắt Việt Nam, bản hiện tại giảm ngay 100 triệu

Suzuki Việt Nam đã xác nhận XL7 phiên bản mới sẽ sớm được giới thiệu, trong khi mẫu XL7 Hybrid hiện hành đang được một số đại lý giảm giá mạnh để kích cầu.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu mẫu xe MPV cỡ nhỏ Suzuki XL7 2027 thế hệ mới.

Động thái này xuất hiện trong thời điểm Suzuki XL7 chuẩn bị bước vào đợt nâng cấp giữa vòng đời tại Việt Nam. Hãng chưa công bố thời gian ra mắt cụ thể, song những dữ liệu xuất hiện trước đó tại Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy phiên bản mới đã hoàn tất một số thủ tục cần thiết trước khi được đưa ra thị trường.

Đáng chú ý, XL7 mới nhiều khả năng không chỉ thay đổi về thiết kế mà còn được mở rộng số phiên bản. Đây là điểm khác với xe hiện hành, vốn chỉ có một cấu hình trang bị và khác biệt giá chủ yếu đến từ lựa chọn màu sơn một hoặc hai tông. Theo nguồn từ 1 đại lý cho biết, mẫu thế hệ mới này sẽ được bổ sung thêm màu xanh dương hiện đại hơn và xe dự kiến sẽ được hãng chào sân trong cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 năm nay.

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Suzuki XL7 2027 chốt ra mắt Việt Nam, bản hiện tại giảm ngay 100 triệu đồng.

Hiện tại, phiên bản Suzuki XL7 Hybrid đang được niêm yết giá 599,9 triệu đồng cho bản một tông màu và 607,9 triệu đồng với bản hai tông màu. Tuy nhiên, mặt bằng giá thực tế trong tháng 10 đã thấp hơn đáng kể.

Tại một đại lý ở TP.HCM, XL7 hiện hành đang được chào bán ở mức 499,9 triệu đồng, tương đương giảm khoảng 100 triệu đồng so với giá đề xuất của bản một màu. Đây là mức giảm mang tính cá biệt tại từng điểm bán, trong khi các đại lý khác phổ biến ở khoảng 80-85 triệu đồng.

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Suzuki Việt Nam vẫn chưa công bố cấu hình XL7 2027 cho thị trường trong nước.

Một phần mức giảm đến từ chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ của nhà phân phối, đi kèm gói bảo dưỡng lên tới 3,5 năm. Tùy từng đại lý, người mua còn có thể nhận thêm bảo hiểm vật chất hoặc phụ kiện, vì vậy giá cuối cùng không hoàn toàn giống nhau giữa các khu vực.

Dù được giới thiệu, nhưng hiện tại Suzuki Việt Nam vẫn chưa công bố đầy đủ cấu hình dành cho thị trường trong nước. Xe nhiều khả năng vẫn sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, giữ lại nền tảng và tỷ lệ thân xe quen thuộc, còn phần ngoại hình được làm mới chủ yếu ở khu vực đầu xe để tăng chất SUV cho một mẫu MPV cỡ nhỏ. Cấu hình xe theo đó cũng sẽ sát với phiên bản đang được chào bán tại Indonesia.

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Xe nhiều khả năng vẫn sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, giữ lại nền tảng và tỷ lệ thân xe quen thuộc, còn phần ngoại hình được làm mới.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở phần đầu xe. Lưới tản nhiệt được tạo hình lại theo hướng vuông vức hơn, đi cùng cản trước mới để XL7 bớt cảm giác “hiền” của phiên bản hiện tại. Bộ mâm cũng được làm lại, trong khi một số chi tiết phía sau được chuyển sang tông tối hơn. Những điều chỉnh này không làm thay đổi hoàn toàn kiểu dáng XL7 nhưng đủ để phân biệt xe mới với phiên bản đang bán.

Khoang cabin của XL7 mới về cơ bản vẫn giữ bố cục quen thuộc, thay đổi chủ yếu nằm ở một số chi tiết hoàn thiện và trang bị tiện ích. Trên phiên bản facelift đã bán tại Indonesia, các bản cao được bổ sung camera quan sát 360 độ cùng camera hành trình tích hợp. Nếu những trang bị này được giữ lại khi xe về Việt Nam, đây sẽ là nâng cấp đáng chú ý so với XL7 hiện hành, vốn chưa có hai tính năng này.

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Dữ liệu nhãn năng lượng trên hệ thống Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy xe khi về nước nhiều khả năng chỉ sử dụng hộp số tự động 4 cấp cho cả 2 phiên bản.

Tại Indonesia, XL7 bản nâng cấp được bán với ba phiên bản và vẫn có lựa chọn hộp số sàn 5 cấp. Trong khi đó, dữ liệu nhãn năng lượng trên hệ thống Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy xe khi về nước nhiều khả năng chỉ sử dụng hộp số tự động 4 cấp cho cả 2 phiên bản. Điểm khác biệt giữa 2 phiên bản này khi về Việt Nam nhiều khả năng sẽ nằm ở sự khác nhau ở các trang bị và tính năng trên xe.

Xe Suzuki XL7 bản nâng cấp ở Indonesia đang được chào bán với mức giá từ 274,3 triệu rupiah, tương đương 403 triệu đồng. Do đó, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ duy trì mức giá dễ tiếp cận khi về Việt Nam khi khoảng cách giá giữa hai thị trường trước đây không quá lớn.

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