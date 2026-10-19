Thương vong trong vụ cháy lớn tại căn cứ quân sự ở Canada

4 binh sĩ đã thiệt mạng và 39 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một căn cứ quân sự ở Canada.

AP dẫn lời Thiếu tướng Wade Rutland, một sĩ quan cấp cao thuộc Lực lượng Vũ trang Canada, cho biết đám cháy bùng phát tại khu vực huấn luyện quân sự của căn cứ Wainwright, nơi đang diễn ra nhiều cuộc tập trận, và lan nhanh chóng do gió mạnh bất thường hôm 17/10.

"Đám cháy lan nhanh bao trùm các binh sĩ đang tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại căn cứ quân sự này", giới chức cho biết hôm 18/10.

Hình ảnh khu vực bị cháy tại căn cứ quân sự CFB Wainwright phía Nam thị trấn Wainwright, Alberta, Canada, ngày 18/10/2026. Ảnh: John Ulan/The Canadian Press/AP.

Tính đến sáng 19/10, 4 binh sĩ được xác định đã thiệt mạng trong vụ việc. Danh tính của họ được xác định là Trung sĩ Morgan Wong đến từ Edmonton; Binh nhì Shaun Farrell đến từ Prince Albert, tỉnh Saskatchewan; Binh nhì Aidan Goulding đến từ North Vancouver, tỉnh British Columbia; và Binh nhì Hayden Lykkemark đến từ Langley, tỉnh British Columbia. Cả 4 người đều phục vụ trong Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh Hạng nhẹ Princess Patricia, đóng tại Edmonton.

Thủ tướng Canada Mark Carney đã chỉ thị treo cờ rủ tại các tòa nhà liên bang trên toàn quốc để tưởng niệm các nạn nhân.

Thủ hiến Alberta, Danielle Smith, cho biết thêm 39 người bị thương đang được chăm sóc y tế.

"19 người trong tình trạng nguy kịch, 8 người đã ổn định và 12 người đang được điều trị các vết thương nhẹ hơn. Một số người bị bỏng nặng và có thể phải trải qua nhiều tuần hoặc nhiều tháng điều trị tích cực", Sayeh Zielke, Giám đốc điều hành của Acute Care Alberta, thông tin.

Nhà chức trách vẫn đang mở cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

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