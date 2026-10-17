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Quân sự - Thế giới

Trận mưa lũ nghiêm trọng nhất ở Istanbul trong 80 năm qua

Ít nhất 4 người thiệt mạng trong trận mưa lũ tồi tệ nhất ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, trong 80 năm qua.

An An (Theo AP)

Theo AP, hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Istanbul, thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, đã hứng chịu lượng mưa trong 48 giờ tính đến sáng ngày 15/10 nhiều hơn mức trung bình lịch sử của cả tháng 9 và tháng 10 cộng lại.

"Chúng tôi đang phải trải qua thảm họa lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1942. Chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức để giúp đỡ người dân”, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Ciftci nói trong chuyến thăm một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận mưa lớn đêm 14/10.

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Đường phố "biến thành sông" ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14/10/2026. Ảnh: AP/Egecan Ozguner.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Ciftci cho biết thêm số người tử vong trong đợt mưa lũ tồi tệ nhất trong 80 qua ở Istanbul đã tăng lên 4 nạn nhân.

Thi thể một người đàn ông 66 tuổi được tìm thấy hôm 16/10 dưới một cây cầu ở quận Sariyer, Istanbul. Trước đó, đã có 3 trường hợp tử vong khác được báo cáo, bao gồm một thiếu niên bị điện giật trong cơn bão.

Nhà cửa và các cơ sở kinh doanh bị ngập lụt khi nước lũ bủa vây các đường phố và công viên trên khắp thành phố. Xe cộ bị cuốn trôi và nhiều chiếc bị chất đống dưới chân đồi.

Ông Ciftci cho biết đã có 9.850 báo cáo về thiệt hại và các vấn đề khác liên quan đến lũ lụt, và 46.000 nhân viên đang làm việc để dọn dẹp mảnh vỡ và giúp đỡ người dân ở Istanbul.

Cơ quan Khí tượng đã cảnh báo về lượng mưa "lớn và dữ dội" tại Istanbul và 4 tỉnh lân cận vào cuối tuần.

Theo Bộ trưởng Môi trường Murat Kurum, lũ lụt có liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu. “Chống biến đổi khí hậu không phải là sự lựa chọn, mà là một điều cần thiết”, ông nói.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm mưa lũ ở Châu Phi hồi tháng 1/2026

Nguồn video: VTV
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