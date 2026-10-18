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Quân sự - Thế giới

Diễn biến vụ cháy lớn tại căn cứ quân sự ở Canada

Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty cho biết có thương vong trong sự việc gây ra hỏa hoạn lớn tại một căn cứ quân sự ở tỉnh Alberta.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Cảnh sát Hoàng gia Canada cho biết họ đã nhận được cuộc gọi báo cáo về một vụ cháy lớn tại khu vực huấn luyện của căn cứ quân sự Wainwright ở tỉnh Alberta vào chiều ngày 17/10 (giờ địa phương). Một sự việc xảy ra trước đó đã gây ra đám cháy này.

Những cơn gió mạnh thổi bùng ngọn lửa vượt ra ngoài căn cứ và lan vào khu vực xung quanh khiến lực lượng cứu hỏa phải nỗ lực làm việc để kiểm soát tình hình.

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Các nhân viên y tế đưa một người bị thương lên xe cứu thương ở Trung tâm Y tế Wainwright sau vụ hỏa hoạn tại căn cứ quân sự Wainwright, ngoại ô Wainwright, tỉnh Alberta, ngày 17/10/2026. Ảnh: John Ulan/The Canadian Press/AP.

Đến 23 giờ đêm, chính quyền Wainwright thông báo trên mạng xã hội rằng đám cháy tại căn cứ Wainwright đã được khống chế và tài sản cũng như cơ sở hạ tầng thiết yếu được bảo vệ. Không có lệnh sơ tán nào được ban hành cho người dân.

Bộ trưởng Quốc phòng David McGuinty hôm 17/10 cho biết đã có người thiệt mạng và bị thương, song hiện chưa rõ con số chính xác.

Một bác sĩ tại bệnh viện ở thành phố Edmonton, cách đó 180 km về phía Tây Bắc, nói với Đài truyền hình quốc gia Canada rằng bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trên khắp thành phố vì các cơ sở chăm sóc sức khỏe xung quanh căn cứ bị "quá tải" do số lượng người cần được chăm sóc quá lớn.

Bộ trưởng Quốc phòng David McGuinty cho biết thêm Cảnh sát Hoàng gia Canada đang tham gia điều tra vụ việc. Ông mô tả tình hình là “rất phức tạp và nhạy cảm”. Ông cho biết các nhà chức trách vẫn đang nỗ lực xác định điều gì đã xảy ra và dự kiến ​​sẽ cung cấp thêm thông tin.

"Chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau với tất cả những người bị ảnh hưởng", Thủ tướng Canada Mark Carney viết trên mạng xã hội.

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