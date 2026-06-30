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Quân sự - Thế giới

Diễn biến vụ nổ ở Monaco khiến doanh nhân Ukraine bị thương nặng

Vụ nổ xảy ra tại một tòa nhà ở Công quốc Monaco đã khiến 3 người bị thương, trong đó có doanh nhân Ukraine và người thân của ông.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ nổ xảy ra tại một tòa nhà ở khu vực gần biên giới với Pháp vào khoảng 21h tối 29/6 (giờ địa phương). 3 người bị thương nghiêm trọng trong vụ việc gây rúng động Công quốc Monaco bên bờ Địa Trung Hải này.

Đài truyền hình Pháp BFM và trang tin tức Ukraine Ukrainska Pravda xác định một trong những người bị thương nặng là "ông trùm xây dựng" người Ukraine Vadym Iermolaiev. Hai nạn nhân còn lại là vợ và con của ông Iermolaiev.

"Vụ nổ xảy ra tại lối vào một tòa nhà chung cư ở gần biên giới với Pháp, làm bị thương 2 người lớn và 1 trẻ em. Nạn nhân đã được đưa tới các bệnh viện ở Pháp", Quốc vụ khanh Monaco Christophe Mirmand thông tin.

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Bức ảnh chụp tại cảng Monaco ngày 19/11/2020. Ảnh tư liệu: AP/Daniel Cole.

Tất cả lực lượng an ninh quốc gia Monaco đã được huy động để đảm bảo an ninh. Một quan chức cảnh sát quốc gia Pháp cho biết, cảnh sát nước này đang truy tìm nghi phạm và hỗ trợ cuộc điều tra, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

"Giới chức Monaco và Pháp đang truy tìm kẻ tấn công và động cơ gây án đang được điều tra", ông Mirmand nói với phóng viên.

Khi được hỏi về khả năng đây là một vụ ám sát, ông Mirmand trả lời: "Chúng ta có thể giả định điều đó".

Trong khi đó, Tổng chưởng lý Monaco, Stéphane Thibault, trả lời Đài truyền hình quốc gia Pháp rằng động cơ khủng bố đã bị loại trừ.

Hãng FranceInfo (Pháp) dẫn lời Tổng chưởng lý Thibault cho biết, một người đã được nhìn thấy bỏ lại một chiếc túi hoặc gói hàng khả nghi ở sảnh tòa nhà chung cư trước khi rời đi.

Nguồn tin cho biết thêm, nghi phạm đã vượt biên sang Pháp bằng đường bộ và đã bị nhận dạng thông qua camera giám sát ở Monaco và thị trấn Beausoleil lân cận của Pháp.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ nổ lớn tại nhà máy thuốc nổ quân sự ở Mỹ trước đây

Nguồn video: THĐT
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