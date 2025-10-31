Thông tin mới về vụ trộm tại Bảo tàng Louvre

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ thêm 5 nghi phạm liên quan đến vụ trộm tại Bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris.

ABC News dẫn lời công tố viên Paris Laure Beccuau ngày 30/10 cho biết, 5 nghi phạm nữa đã bị bắt giữ liên quan đến vụ trộm đồ trang sức tại Bảo tàng Louvre ở Paris ngày 19/10.

Vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 29/10 tại khu vực Seine-Saint-Denis ở ngoại ô Paris. Tuy nhiên, chính quyền Pháp vẫn chưa công bố tên của bất kỳ nghi phạm nào.

Tổng cộng, 7 nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến vụ trộm tại Bảo tàng Louvre ngày 19/10. Ảnh: New China.

Cảnh sát Pháp nói với ABC News rằng một trong những nghi phạm đã bị theo dõi trong vài ngày.

Như vậy, tổng số người bị bắt giữ liên quan đến vụ trộm tại Bảo tàng Louvre đã lên đến 7 người. Trong đó, hai nghi phạm, đều là nam giới ngoài 30 tuổi và đến từ vùng ngoại ô Seine-Saint-Denis của Paris, bị bắt giữ vào cuối tuần trước, Cảnh sát Pháp xác nhận.

Theo các nhà điều tra, họ đã đối chiếu bằng chứng ADN thu được từ mũ bảo hiểm bỏ lại hiện trường vụ án với một trong những nghi phạm, dẫn đến vụ bắt giữ một nghi phạm.

"Một nghi phạm bị bắt giữ lúc 22 giờ tối 25/10 (giờ địa phương) tại Sân bay Charles de Gaulle ở Paris khi đang cố gắng lên máy bay đi Algeria", cảnh sát cho biết thêm.

Trước đó, các nhà điều tra nói rằng nghi phạm thứ hai bị bắt giữ khi anh ta chuẩn bị đến Mali, nhưng sau đó công tố viên nói rằng người này không có ý định rời khỏi đất nước.

Ngoài ra, một trong các nghi phạm mang hai quốc tịch là Pháp và Mali, một nghi phạm mang quốc tịch Pháp và Algeria. Cả hai đều đã bị cảnh sát theo dõi sau các vụ trộm cắp trước đây.

