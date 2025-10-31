Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Thông tin mới về vụ trộm tại Bảo tàng Louvre

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ thêm 5 nghi phạm liên quan đến vụ trộm tại Bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris.

An An (Theo ABC News)

ABC News dẫn lời công tố viên Paris Laure Beccuau ngày 30/10 cho biết, 5 nghi phạm nữa đã bị bắt giữ liên quan đến vụ trộm đồ trang sức tại Bảo tàng Louvre ở Paris ngày 19/10.

Vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 29/10 tại khu vực Seine-Saint-Denis ở ngoại ô Paris. Tuy nhiên, chính quyền Pháp vẫn chưa công bố tên của bất kỳ nghi phạm nào.

baotang2.jpg
Tổng cộng, 7 nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến vụ trộm tại Bảo tàng Louvre ngày 19/10. Ảnh: New China.

Cảnh sát Pháp nói với ABC News rằng một trong những nghi phạm đã bị theo dõi trong vài ngày.

Như vậy, tổng số người bị bắt giữ liên quan đến vụ trộm tại Bảo tàng Louvre đã lên đến 7 người. Trong đó, hai nghi phạm, đều là nam giới ngoài 30 tuổi và đến từ vùng ngoại ô Seine-Saint-Denis của Paris, bị bắt giữ vào cuối tuần trước, Cảnh sát Pháp xác nhận.

Theo các nhà điều tra, họ đã đối chiếu bằng chứng ADN thu được từ mũ bảo hiểm bỏ lại hiện trường vụ án với một trong những nghi phạm, dẫn đến vụ bắt giữ một nghi phạm.

"Một nghi phạm bị bắt giữ lúc 22 giờ tối 25/10 (giờ địa phương) tại Sân bay Charles de Gaulle ở Paris khi đang cố gắng lên máy bay đi Algeria", cảnh sát cho biết thêm.

Trước đó, các nhà điều tra nói rằng nghi phạm thứ hai bị bắt giữ khi anh ta chuẩn bị đến Mali, nhưng sau đó công tố viên nói rằng người này không có ý định rời khỏi đất nước.

Ngoài ra, một trong các nghi phạm mang hai quốc tịch là Pháp và Mali, một nghi phạm mang quốc tịch Pháp và Algeria. Cả hai đều đã bị cảnh sát theo dõi sau các vụ trộm cắp trước đây.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Pháp lên án vụ trộm ở Bảo tàng Louvre ngày 19/10

Nguồn video: THĐT
#Vụ trộm tại Bảo tàng Louvre #Bắt giữ tại sân bay Charles de Gaulle #Bảo tàng Louvre bị trộm #Bảo tàng Louvre #Pháp

Bài liên quan

Thế giới

Tình tiết mới gây sốc trong vụ trộm tại Bảo tàng Louvre

Các nhà điều tra phát hiện bằng chứng cho thấy một nhân viên an ninh của Bảo tàng Louvre có thể đã thông đồng với bọn trộm.

Theo RT, tờ Telegraph hôm 26/10 dẫn nguồn tin thân cận với cuộc điều tra vụ trộm tại Bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp) cho biết, các nhà điều tra phát hiện bằng chứng cho thấy một nhân viên an ninh của bảo tàng có thể đã thông đồng với nhóm trộm.

Tờ The Telegraph cho biết thêm, các nhà điều tra đã phát hiện những tin nhắn và bản ghi âm cho thấy nhân viên của bảo tàng đã liên lạc với các thành viên băng đảng bị tình nghi trước khi vụ trộm xảy ra.

Xem chi tiết

Thế giới

Bắt giữ hai nghi phạm vụ trộm tại Bảo tàng Louvre

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ hai nghi phạm trong vụ trộm gần đây tại Bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris.

Theo Tân Hoa Xã, truyền thông địa phương đưa tin ngày 26/10, cuộc điều tra về vụ trộm gần đây tại Bảo tàng Louvre đã có tiến triển khi hai nghi phạm bị bắt giữ để thẩm vấn.

"Một nghi phạm bị bắt tại sân bay Paris Charles de Gaulle vào khoảng 22h tối 25/10 khi anh ta chuẩn bị lên chuyến bay quốc tế, trong khi nghi phạm thứ hai bị bắt ngay sau đó tại khu vực Seine-Saint-Denis gần Paris. Cả hai bị bắt giữ với cáo buộc cướp có tổ chức và âm mưu phạm tội", theo các báo cáo của Le Parisien và Paris Match.

Xem chi tiết

Thế giới

Giám đốc Bảo tàng Louvre đề xuất tăng cường an ninh sau vụ trộm

Giám đốc Bảo tàng Louvre đề xuất tăng cường bảo vệ, mở rộng và nâng cấp hệ thống giám sát ở toàn bộ khu phức hợp bảo tàng.

Theo Tân Hoa Xã, Giám đốc Bảo tàng Louvre Laurence des Cars ngày 22/10 đã thừa nhận sai sót trong hệ thống giám sát bên ngoài của bảo tàng và công bố một loạt biện pháp an ninh mới.

louvre1.png
Lực lượng an ninh tuần tra bên ngoài Bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp, ngày 22/10/2025. Ảnh: Xinhua.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới