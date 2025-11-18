Hà Nội

Thế giới

Ám ảnh bên trong bệnh viện Pripyat bỏ hoang ở Ukraine

Sau thảm họa Chernobyl năm 1986, bệnh viện Pripyat tiếp nhận nhiều người bị phơi nhiễm với mức độ phóng xạ nguy hiểm tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

An An (Theo ATI)
Theo ATI, bệnh viện Pripyat bao gồm một tòa nhà nội trú, một phòng xét nghiệm và 3 phòng khám riêng biệt. Bệnh viện này từng tiếp nhận nhiều người bị phơi nhiễm với mức độ phóng xạ nguy hiểm tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sau thảm họa xảy ra vào tháng 4/1986, nhưng trở nên hoang vắng sau đó. Ảnh: Flickr.
Khi thảm họa kết thúc, 237 người dân Pripyat được xác định bị nhiễm xạ cấp tính. Những người sống sót đã được đưa ra khỏi hiện trường một cách an toàn và được chuyển đến các trung tâm y tế an toàn hơn ở Moscow. Ảnh: Flickr.
Quần áo và các vật dụng khác mà lực lượng cứu hộ bỏ lại vẫn nằm trong bệnh viện bỏ hoang này, phát ra mức phóng xạ cao. Ảnh: Flickr.
Một bàn phẫu thuật bên trong bệnh viện Pripyat bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: Flickr.
Tài liệu thuộc khoa sản trong bệnh viện. Ảnh: Flickr.
Hình hướng dẫn những việc mọi người ở bệnh viện nên làm trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: Phòng trưng bày Chernobyl.
Căn phòng có thể khiến mọi người liên tưởng đến bối cảnh của một bộ phim kinh dị. Ảnh: Flickr.
Một góc khác bên trong Bệnh viện Pripyat bỏ hoang. Ảnh: Flickr.
Phòng thí nghiệm tại bệnh viện Pripyat. Ảnh: Flickr.
Khu vực sảnh của bệnh viện. Ảnh: Flickr.
Phòng nhân viên. Ảnh: Flickr.
Vào thời kỳ cao điểm, bệnh viện từng tiếp nhận lên tới hơn 400 bệnh nhân. Ảnh: Flickr.
