Thanh tra Chính phủ đẩy mạnh công tác chống tham nhũng và xử lý vướng mắc

Thanh tra Chính phủ tập trung rà soát lĩnh vực nhạy cảm, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, phòng chống tiêu cực, lãng phí và xử lý các vụ việc tồn đọng.

Dưới sự chủ trì của Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn (Ủy viên Trung ương Đảng), Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức cuộc họp đánh giá nhanh tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo thông tin công bố ngày 5/10.

Trong khuôn khổ cuộc họp, nhiều chuyên đề và nhóm công việc quan trọng đã được xem xét toàn diện, trọng tâm là tiến độ triển khai các hoạt động thanh tra và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cơ quan quản lý đã tiến hành rà soát hàng loạt lĩnh vực nhạy cảm như khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, đất hiếm và kinh doanh xăng dầu, đồng thời tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án vướng mắc, xử lý cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp và đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra còn chậm ra kết luận.

Rà soát các nhiệm vụ trọng tâm, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra. Ảnh: Thanh tra Chính phủ/Nguồn LĐ

Song song với đó, cuộc họp cập nhật tình hình xây dựng Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, việc số hóa dữ liệu ngành Thanh tra, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp vượt cấp và tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Lắng nghe các báo cáo, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn yêu cầu các đơn vị trực thuộc bám sát mục tiêu, chủ động phối hợp và kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh. Đối với những nhiệm vụ đang chậm trễ, các bộ phận liên quan phải khẩn trương hoàn thiện nhằm đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng đề ra, đồng thời tăng cường giám sát, tổng hợp tình hình để báo cáo theo quy định.

Hoạt động này tiếp nối kết quả thực hiện nhiệm vụ từ cuối tháng 9, thời điểm Thanh tra Chính phủ ghi nhận đang triển khai 22 cuộc thanh tra, trong đó 6 cuộc đã ban hành kết luận, 13 cuộc kết thúc thanh tra trực tiếp và 3 cuộc vẫn đang thực hiện trực tiếp.

Hiện tại, cơ quan tiếp tục dồn lực hoàn thành các chuyên đề do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Thủ tướng Chính phủ giao, kết hợp chặt chẽ giữa công tác giám sát, thẩm định với đôn đốc, xử lý sau thanh tra.