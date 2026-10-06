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Xã hội

Hà Nội mở đợt cao điểm ứng phó ô nhiễm không khí những tháng cuối năm

Hà Nội triển khai nhiều giải pháp từ thể chế, kỹ thuật đến thanh tra nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí đỉnh điểm mùa đông xuân, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bình Nguyên

Nhằm chủ động kiểm soát ô nhiễm không khí có nguy cơ gia tăng trong mùa đông xuân, UBND TP. Hà Nội đang đồng loạt triển khai các giải pháp từ thể chế, kỹ thuật đến tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm đối với các nguồn phát thải lớn. Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 do UBND TP. Hà Nội tổ chức chiều 5/10.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, ô nhiễm môi trường tiếp tục được xác định là một trong những điểm nóng của Thủ đô. Thời gian qua, Thành phố đã áp dụng đồng bộ các nhóm giải pháp từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, đầu tư kỹ thuật đến nâng cao nhận thức cộng đồng.

Cụ thể, Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách quản lý chặt chẽ, tăng mức xử phạt vi phạm, đồng thời nghiên cứu thiết lập các vùng phát thải thấp áp dụng cho phương tiện giao thông dựa trên kinh nghiệm quốc tế. Song song đó, hệ thống quan trắc và bộ tiêu chuẩn kỹ thuật tiếp tục được hoàn thiện nhằm nhận diện chính xác các nguồn thải trọng điểm từ giao thông, công trường xây dựng và khu công nghiệp.

Thời điểm ô nhiễm không khí đỉnh điểm tại Hà Nội thường bắt đầu từ tháng 10 và kéo dài đến hết tháng 3 năm sau. Ảnh minh họa/Nguồn HNM

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, từ ngày 1/1 đến 29/9/2026, tỷ lệ ngày có chất lượng không khí ở mức trung bình và tốt trên địa bàn đã đạt 74,42%, tiệm cận mục tiêu 75% đề ra cho cả năm. Tuy nhiên, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh không thể chủ quan với kết quả này. Theo quy luật khí hậu, giai đoạn ô nhiễm không khí đỉnh điểm tại Hà Nội thường bắt đầu từ tháng 10 và kéo dài đến hết tháng 3 năm sau do ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết bất lợi.

Đứng trước nguy cơ suy giảm chất lượng không khí, Thành phố đã xây dựng kế hoạch cao điểm ứng phó, tập trung siết chặt kiểm soát 3 nhóm nguồn thải chính. Đối với hoạt động đốt mở, Hà Nội tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong giám sát, giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương xử lý nghiêm các vi phạm nhằm tiến tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng đốt rơm rạ, rác thải sau thu hoạch. Về nguồn bụi xây dựng, các chủ đầu tư và nhà thầu bắt buộc phải tuân thủ quy định che chắn, phun sương dập bụi, đồng thời rửa sạch phương tiện vận tải trước khi ra vào công trường.

Ngoài ra, Thành phố yêu cầu 126 xã, phường quản lý chặt chẽ các gói thầu vệ sinh môi trường, tăng tần suất tưới nước rửa đường trên các tuyến giao thông huyết mạch trong suốt mùa khô để duy trì môi trường sống an toàn cho người dân.

Mời độc giả xem video Hà Nội tạo "lá phổi xanh" kiểm soát chất lượng không khí
#ô nhiễm không khí #Hà Nội #bảo vệ môi trường #ứng phó

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