EVNHANOI đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng

Trước yêu cầu phụ tải ngày càng tăng và tốc độ phát triển đô thị nhanh, EVNHANOI đang triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng có tính chất và vai trò khác nhau.

Trước yêu cầu phụ tải ngày càng tăng và tốc độ phát triển đô thị nhanh, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang đẩy mạnh đầu tư xây dựng các công trình nguồn và lưới điện theo hướng đồng bộ, hiện đại, từng bước nâng cao năng lực truyền tải, khả năng cung cấp điện và độ tin cậy vận hành hệ thống điện Thủ đô.

Hà Nội đang mở rộng không gian đô thị, phát triển mạnh các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và các khu dân cư mới. Cùng với đó, nhu cầu sử dụng điện tiếp tục gia tăng, đặt ra yêu cầu không chỉ bảo đảm đủ nguồn cung mà còn phải chủ động nâng cao năng lực truyền tải, phân phối và khả năng liên kết của lưới điện.

Trước yêu cầu đó, EVNHANOI đang triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng có tính chất và vai trò khác nhau. Trong đó, ba công trình được khởi công tại các khu vực Hòa Lạc, Phúc Thịnh và Bắc An Khánh – Nam An Khánh cho thấy cách tiếp cận đồng bộ trong phát triển hạ tầng điện: từ tăng cường năng lực truyền tải, bổ sung điểm cấp điện đến hoàn thiện cấu trúc liên kết lưới.

Tại khu vực phía Tây Thủ đô, dự án Xây dựng tuyến đường dây 220kV cấp điện cho Trạm biến áp 220/110kV Hòa Lạc và các đường dây 110kV xuất tuyến được triển khai trên địa bàn các xã Hưng Đạo, Quốc Oai, Kiều Phú, Hạ Bằng, Hòa Lạc và Thạch Thất.

Dự án bao gồm cung cấp, lắp đặt và xây dựng hạ tầng các tuyến cáp ngầm 220kV, 110kV. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần tăng cường năng lực truyền tải, hoàn thiện hạ tầng lưới điện khu vực phía Tây, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tạo thêm năng lực cho hệ thống điện trước tốc độ phát triển nhanh của khu vực Hòa Lạc và các địa bàn lân cận.

Nếu công trình Hòa Lạc tập trung vào việc tăng cường năng lực truyền tải ở cấp điện áp 220kV, thì dự án Xây dựng mới Trạm biến áp 110kV Vân Nội và nhánh rẽ lại hướng tới việc bổ sung một điểm cấp điện mới cho khu vực Phúc Thịnh.

Lễ khởi công dự án Xây dựng mới Trạm biến áp 110kV Vân Nội và nhánh rẽ

Công trình được triển khai tại thôn Vân Nội, xã Phúc Thịnh, trên diện tích khoảng 2.652 m². Trạm được đầu tư với quy mô 2 máy biến áp, mỗi máy công suất 63MVA, cấp điện áp 115/23/6,3kV, sử dụng công nghệ thiết bị hiện đại.

Theo định hướng phát triển lưới điện khu vực, việc xây dựng trạm Vân Nội nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng của xã Phúc Thịnh và các khu vực lân cận. Khi đưa vào vận hành, công trình sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển phụ tải trong những năm tới. Đây cũng là hướng đầu tư phù hợp với yêu cầu phát triển hạ tầng điện gắn với quy hoạch phát triển không gian đô thị và kinh tế - xã hội của Hà Nội.

Ở khu vực phía Tây Nam Hà Nội, công trình Đường dây 110kV Bắc An Khánh – Nam An Khánh lại mang một vai trò khác: tăng cường liên kết và hoàn thiện cấu trúc lưới điện 110kV.

Lễ khởi công Công trình xây dựng tuyến cáp ngầm 110kV hai mạch kết nối Trạm 110kV Bắc An Khánh với Trạm 110kV Nam An Khánh

Công trình xây dựng tuyến cáp ngầm 110kV hai mạch kết nối Trạm 110kV Bắc An Khánh với Trạm 110kV Nam An Khánh, với chiều dài mỗi mạch khoảng 1,8 km. Tuyến đường dây được đầu tư đồng bộ với hệ thống cáp quang phục vụ thông tin liên lạc, điều khiển và giám sát vận hành.

Việc hình thành tuyến liên kết này góp phần hoàn thiện mạch vòng 110kV, nâng cao khả năng khai thác các nguồn cấp, tăng độ linh hoạt trong vận hành và cải thiện độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực Sơn Đồng, An Khánh và các vùng phụ cận. Công trình đồng thời được triển khai phù hợp với yêu cầu đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong quá trình phát triển đô thị và các dự án giao thông lớn trên địa bàn.

Từ những công trình có quy mô, tính chất khác nhau, có thể thấy đầu tư xây dựng của EVNHANOI đang được triển khai theo hướng đồng bộ cả chiều rộng và chiều sâu. Không chỉ tăng thêm công suất và năng lực truyền tải, các dự án còn hướng tới xây dựng cấu trúc lưới linh hoạt hơn, bổ sung các điểm cấp điện và tăng khả năng liên kết giữa các khu vực.

Đây là nền tảng quan trọng để EVNHANOI chủ động đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đồng thời đồng hành cùng quá trình phát triển đô thị, công nghiệp và kinh tế - xã hội của Thủ đô trong giai đoạn mới.