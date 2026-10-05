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Xã hội

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy ở Quảng Trị

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam hai đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hạo Nhiên

Ngày 5/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Công Bắc (SN 2000, trú tại thôn Bình Minh, xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Nguyễn Xuân Lộc (SN 1975, trú tại Tổ dân phố Tây Lộc Đại, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

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Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy ở Quảng Trị

Theo cơ quan Công an, trước đó, khoảng 23h45 ngày 23/9, Công an phường Đồng Thuận phát hiện, bắt quả tang Phạm Công Bắc có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ một túi nilon bên trong có 2 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Làm việc với cơ quan Công an, Phạm Công Bắc khai nhận số ma túy trên được mua từ Nguyễn Xuân Lộc.

Từ lời khai và các tài liệu liên quan, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Xuân Lộc. Qua khám xét, Công an thu giữ 129 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã thực hiện các thủ tục tố tụng đối với Phạm Công Bắc và Nguyễn Xuân Lộc theo quy định.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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