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Xã hội

Hướng mới cho Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Dự thảo mới cập nhật phương thức tổ chức hội giảng phù hợp thực tiễn, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ số trong giáo dục nghề nghiệp.

Bình Nguyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo nhằm cập nhật cơ sở pháp lý và đổi mới phương thức tổ chức Hội giảng phù hợp với yêu cầu phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn mới.

Không quy định tổ chức Hội giảng cấp quốc gia và không quy định chu kỳ bắt buộc

Dự thảo chuyển trọng tâm Hội giảng theo hướng phát triển năng lực chuyên môn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa phương pháp dạy học hiệu quả. Hội giảng tạo môi trường để nhà giáo trình bày, trao đổi, học tập kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học và chia sẻ các mô hình, giải pháp phù hợp với thực tiễn giáo dục nghề nghiệp.

Khác với mô hình tổ chức Hội giảng theo nhiều cấp quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-BLĐTBXH, dự thảo Thông tư không quy định Hội giảng cấp quốc gia (Hội giảng cấp toàn quốc).

Ảnh minh họa/Nguồn itd.org.vn

Dự thảo tập trung quy định các hình thức tổ chức phù hợp với nhu cầu thực tế, gồm: Hội giảng cấp cơ sở do cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp chủ động quyết định và Hội giảng theo ngành, nhóm ngành, nghề hoặc lĩnh vực chuyên môn do hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ, điều lệ của tổ chức và quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng không ấn định chu kỳ tổ chức Hội giảng theo thời gian cố định, tạo điều kiện để chủ thể tổ chức chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế.

Thực hiện nguyên tắc tự nguyện, không đặt chỉ tiêu bắt buộc

Theo dự thảo, nhà giáo tham gia Hội giảng trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với nhu cầu phát triển chuyên môn và điều kiện thực tế. Dự thảo không quy định chỉ tiêu bắt buộc về số lượng nhà giáo tham gia hoặc chỉ tiêu thành tích đối với nhà giáo và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Qua đó, Hội giảng được định hướng là hoạt động chuyên môn nhằm khuyến khích nhà giáo chủ động học tập, trao đổi, chia sẻ và phát triển năng lực nghề nghiệp.

Người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp quyết định việc tổ chức Hội giảng và ban hành Quy định tổ chức Hội giảng phù hợp với điều kiện của cơ sở, trong đó cụ thể hóa các nội dung về thời gian, hình thức, đối tượng, điều kiện tham gia, tiêu chí đánh giá, Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo và việc ghi nhận, tôn vinh kết quả.

Việc tổ chức Hội giảng không đặt ra yêu cầu xin phép, trình duyệt hoặc phê duyệt trước của cơ quan quản lí nhà nước. Qua đó, phát huy quyền chủ động, đồng thời gắn với trách nhiệm của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp về chất lượng chuyên môn, tính khách quan, công bằng và minh bạch trong tổ chức và đánh giá.

Dự thảo xác định bài trình giảng là nội dung trọng tâm để đánh giá nhà giáo tham gia Hội giảng, phù hợp với đặc thù của hoạt động dạy học trong giáo dục nghề nghiệp và được đánh giá thông qua 6 nhóm tiêu chí.

Kết quả bài trình giảng được ghi nhận đạt khi đạt từ 75% tổng số điểm trở lên, đồng thời từng nhóm tiêu chí đạt từ 50% số điểm trở lên. Việc ghi nhận kết quả không đặt ra thủ tục riêng để nhà giáo đề nghị cơ quan quản lí nhà nước công nhận kết quả Hội giảng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng học liệu số và trí tuệ nhân tạo

Dự thảo không đặt ra thủ tục để nhà giáo đề nghị cơ quan quản lí nhà nước công nhận hoặc công nhận lại kết quả Hội giảng. Việc ghi nhận kết quả được thực hiện theo Quy định tổ chức Hội giảng của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc Hiệp hội nghề nghiệp, phù hợp với quy định của Thông tư và pháp luật có liên quan.

Dự thảo đồng thời phân định giữa kết quả chuyên môn và việc tôn vinh, khen thưởng, trao giải. Kết quả Hội giảng không mặc nhiên được quy đổi thành tiêu chuẩn chức danh, điều kiện bổ nhiệm, thăng hạng hoặc các điều kiện pháp lí khác nếu pháp luật chuyên ngành không quy định.

Kết quả, giải thưởng của nhà giáo đã đạt được theo Thông tư số 19/2020/TT-BLĐTBXH được thực hiện theo quy định chuyển tiếp của dự thảo Thông tư.

Dự thảo Thông tư cũng khuyến khích nhà giáo ứng dụng công nghệ số, học liệu số, thiết bị dạy học tự làm, mô hình mô phỏng, môi trường thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) phù hợp với nội dung, phương pháp và điều kiện dạy học.

Việc ứng dụng công nghệ số và AI trong bài trình giảng phải phù hợp với yêu cầu chuyên môn, tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư và các quy định pháp luật có liên quan.

Dự thảo Thông tư được xây dựng thay thế Thông tư số 19/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

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#Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề ngjiệp #đổi mới phương pháp #công nghệ

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