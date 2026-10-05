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Xã hội

Khởi tố nam thanh niên vô cớ đánh người ở quán nhậu

Sau khi đánh người đàn ông ngã xuống sàn nhà, Nguyễn Minh Đức (Quảng Trị) còn dùng chân tác động mạnh vào vùng cổ, vùng đầu của nạn nhân.

Hạo Nhiên

Ngày 5/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Đức (22 tuổi, ở xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm người lao vào đánh nhau tại một quán nhậu trên địa bàn xã Vĩnh Linh. Ở cuối clip, một người đàn ông cố gắng can ngăn nhưng bất ngờ bị nam thanh niên đánh mạnh vào đầu và ngã xuống sàn.

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Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Đức. Ảnh: CACC

Chưa dừng lại, nam thanh niên này còn dùng chân tác động mạnh vào vùng cổ, vùng đầu của người đàn ông.

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng Công an đã vào cuộc điều tra, xác định vụ việc xảy ra ở quán bia T.T (ở thôn Hồ Xá Trung, xã Vĩnh Linh). Nam thanh niên đánh người ở cuối clip là Nguyễn Minh Đức.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm video tranh chấp đất giáp ranh, chú cháu đâm nhau tử vong. (Nguồn: THĐT)
#Công an #Quảng Trị #Nguyễn Minh Đức #đánh người #khởi tố #Khởi tố Nguyễn Minh Đức

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