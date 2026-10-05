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Xã hội

Bắt 2 thiếu niên cướp tài sản sau 5 giờ gây án

Hai nam thiếu niên cướp tài sản ngay khu vực phố Tây Đề Thám (quận 1 cũ) lúc sáng sớm và bị bắt chỉ sau 5 giờ gây án và thu hồi tài sản cho bị hại.

Đăng Lê

Chiều 4/10, thông tin từ Công an phường Bến Thành (TP HCM) cho biết đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ để xử lý L.V.Hưng và N.T.Đức (cùng 17 tuổi) về hành vi cướp giật tài sản.

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Hơn 5h sáng cùng ngày, Công an phường Bến Thành tiếp nhận tin trình báo vừa xảy ra vụ cướp giật tài sản của một phụ nữ là chiếc điện thoại Iphone 16 Pro Max trên đường Đề Thám (khu phố Tây – quận 1 cũ).

Ngay lập tức Công an phường Bến Thành phối hợp Phòng CSHS Công an TP HCM khẩn trương triển khai các biện pháp truy xét. Từ những dấu vết thu thập được, tổ công tác xác định 2 đối tượng liên quan, sử dụng xe máy BKS 36BC-059.69 để gây án.

Khoảng 10h45 cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ cả 2 trên địa bàn phường Dĩ An (TP HCM). Hai tên cướp được xác định là Hưng và Đức đã thừa nhận hành vi phạm tội; đồng thời cho biết đem bán tài sản cướp được tại một cửa hàng điện thoại ở phường Linh Xuân (TP HCM). Lực lượng Công an sau đó đã thu hồi được tang vật là chiếc Iphone 16 Pro Max màu xám.

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Đối tượng Việt tại hiện trường vụ cướp tài sản nữ du khách nước ngoài gần chợ Bến Thành

Đây là lần thứ 2 chỉ trong vài ngày, Công an phường Bến Thành và CSHS Công an TP HCM nhanh chóng bắt giữ các đối tượng cướp giật tài sản chỉ sau vài giờ chúng gây án. Trước đó lúc sáng sớm ngày 1/10, một nữ du khách nước ngoài bị đối tượng T.T. Việt cướp chiếc điện thoại tại khu vực gần chợ Bến Thành. Chỉ 10 tiếng sau, Công an đã bắt giữ được đối tượng và trả lại tài sản cho du khách.

Việc nhanh chóng khám phá, bắt giữ các đối tượng và thu hồi tài sản cho người bị hại khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt, mưu trí và trách nhiệm của Công an TP HCM trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; giữ bình yên cho thành phố.

Đây là lần thứ 2 chỉ trong vài ngày, Công an TP HCM nhanh chóng bắt giữ các đối tượng cướp giật tài sản chỉ sau vài giờ chúng gây án
#cướp tài sản #Công an

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Ngày 3/10, Công an phường Bến Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP HCM lấy lời khai đối tượng T.T Việt (SN 2001) để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

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Đối tượng bị bắt sau 10 giờ gây án
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Cướp tài sản ở tiệm cầm đồ, người đàn ông lĩnh 7 năm tù

Sau khi dùng hung khí đuổi đánh chủ tiệm cầm đồ, đối tượng Huỳnh Ngọc Hải (Hà Tĩnh) đã chiếm đoạt 01 chiếc xe máy, rồi đưa về nhà mình cất giữ.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nội bộ xét xử đối với vụ án Huỳnh Ngọc Hải (SN: 1975, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Theo nội dung vụ án, vào lúc 11h19 ngày 28/11/2025, tại tiệm cầm đồ Duy Đạt (địa chỉ số 389, đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), Huỳnh Ngọc Hải đã dùng hung khí đuổi đánh anh Nguyễn Duy Đạt, rồi chiếm đoạt 01 chiếc xe máy mang BKS: 38AP-045.68, có giá trị 14 triệu đồng đưa về nhà mình cất giữ.

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