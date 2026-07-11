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Thời tiết ngày 11/7, Bắc Bộ mưa dông diện rộng, có nơi mưa rất to

Thời tiết 11/7, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to.

Theo PV/VOV.VN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 10 đến ngày 12/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm; Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng từ chiều 11/7, Nghệ An đến TP Huế xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi, chiều và tối cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Ngày 11/7, Hà Nội, Bắc Bộ mưa dông diện rộng, cục bộ mưa rất to (Ảnh minh họa).

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 11/7

TP. Hà Nội: Có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, từ chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TP HCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

#thời tiết #Hà Nội #Bắc Bộ #mưa dông #dự báo thời tiết #mưa to

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