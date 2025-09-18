Hà Nội

Sống Khỏe

Thói quen âm thầm “hủy hoại” tử cung phụ nữ

Những thói quen sinh hoạt hàng ngày có thể lặng lẽ làm tổn hại tử cung, ảnh hưởng khả năng sinh sản và sức khỏe phụ khoa của phụ nữ.

Vân Giang (Theo Sohu)

Tử cung được coi là “cái nôi” của sự sống, nơi thai nhi hình thành và phát triển. Không chỉ giữ vai trò sinh sản, cơ quan này còn tham gia điều hòa nội tiết tố, giúp phụ nữ duy trì nét trẻ trung và sự cân bằng sinh lý. Tuy nhiên, tử cung cũng rất dễ tổn thương trước tác động của lối sống thiếu lành mạnh.

tu-cung.jpg
Ảnh minh họa.

Nhiều bệnh lý như viêm nội mạc tử cung, u xơ, lạc nội mạc tử cung hay thậm chí ung thư cổ tử cung đều có thể bắt nguồn từ những thói quen tưởng chừng vô hại. Các chuyên gia sản phụ khoa cảnh báo, ngoài việc thăm khám định kỳ, phụ nữ cần chú ý loại bỏ ba thói quen sau nếu không muốn tử cung bị “đầu độc” từng ngày.

Thức khuya triền miên

Nhiều chị em vì áp lực công việc, học tập hoặc thói quen sinh hoạt mà thường xuyên ngủ muộn. Việc thiếu ngủ lâu dài khiến hệ miễn dịch suy giảm, rối loạn nội tiết và gây áp lực cho cả gan lẫn tử cung.

5f86d860a6232c7d7532.jpg
Ảnh minh hoạ

Theo một số nghiên cứu, người ngủ ít dưới 5 giờ mỗi đêm có nguy cơ mắc rối loạn nội tiết cao hơn gấp nhiều lần, từ đó làm gia tăng các bệnh lý phụ khoa.

Căng thẳng, dễ nổi nóng

Cảm xúc tiêu cực không chỉ ảnh hưởng tinh thần mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe sinh sản. Khi stress kéo dài, cơ thể sản sinh nhiều hormone cortisol, gây rối loạn chu kỳ kinh nguyệt và làm tử cung dễ bị tổn thương.

cang-thang.jpg
Ảnh minh hoạ

Nhiều phụ nữ bước vào kỳ kinh nguyệt càng dễ rơi vào trạng thái cáu gắt, bực bội. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, nguy cơ rối loạn chức năng tử cung và buồng trứng sẽ tăng cao.

Thuốc lá và rượu bia – kẻ thù của tử cung

Không ít phụ nữ vẫn duy trì thói quen hút thuốc lá hoặc uống rượu bia. Trong khi đó, nicotin, chất độc hại trong khói thuốc và cồn trong rượu bia có thể làm hỏng cấu trúc tế bào, gây đột biến và thúc đẩy sự hình thành khối u.

thuoc-la-va-ruou-bia.jpg
Ảnh minh hoạ

Những thói quen này không chỉ ảnh hưởng đến gan, phổi mà còn trực tiếp làm suy yếu tử cung, đẩy nhanh quá trình lão hóa và làm giảm khả năng sinh sản.

Bảo vệ tử cung từ những điều đơn giản

Để giữ tử cung khỏe mạnh, các bác sĩ khuyến nghị phụ nữ nên:

Ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya.

Rèn luyện thể dục nhẹ nhàng, kết hợp thiền, yoga để giảm căng thẳng.

Nói không với thuốc lá, rượu bia.

Khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm bất thường.

Tử cung là bộ phận gắn liền với thiên chức làm mẹ và sức khỏe toàn diện của phụ nữ. Vì vậy, loại bỏ những thói quen có hại và duy trì lối sống khoa học chính là “chìa khóa vàng” để bảo vệ cơ quan quan trọng này.

