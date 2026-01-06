Hà Nội

Sống Khỏe

Phát hiện bọ chó sống trong tai người phụ nữ 60 tuổi

Hai bệnh nhân bị dị vật trong tai và thực quản đã được các bác sĩ xử lý thành công, nhấn mạnh sự cần thiết của khám chữa tại cơ sở y tế.

Bình Nguyên

Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư vừa tiếp nhận và xử trí thành công hai trường hợp dị vật, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người bệnh.

Dị vật được các bác sĩ gắp thành công từ tai và thực quản của 2 bệnh nhân. Ảnh BV

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân N.T.H, 60 tuổi, xã Vạn Xuân (Hưng Yên), đến viện khám với biểu hiện ngứa, đau và khó chịu ở cả hai tai. Qua thăm khám và nội soi tai mũi họng, bác sĩ phát hiện bọ chó sống trong cả hai tai và gắp ra an toàn, đồng thời vệ sinh tai sạch sẽ.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân H.X.T, 74 tuổi, xã Vũ Thư (Hưng Yên). Sau khi hóc xương khoảng 2 giờ, bệnh nhân đến viện khám với biểu hiện đau nhiều vùng cổ, vị trí ngang bờ trên xương ức. Khám lâm sàng, nội soi họng, hạ họng, thanh quản không phát hiện dị vật. Chụp X- quang cũng không thấy hình ảnh dị vật cản quang. Khi tiến hành nội soi thực quản, bác sĩ phát hiện xương cá ở đoạn 1/3 trên và gắp thành công. Sau can thiệp, bệnh nhân hết đau, được kê đơn thuốc và hướng dẫn theo dõi sức khoẻ tại nhà.

Qua 2 trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư khuyến cáo người dân, khi gặp các tình huống dị vật tai mũi họng hoặc đường tiêu hoá, không tự ý xử trí tại nhà, không áp dụng mẹo dân gian, mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Tình trạng bọ chó trú ngụ trong tai tuy không phổ biến nhưng có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng. Phân và nước bọt của bọ chét còn có thể gây kích ứng, tạo khối ráy tai đen, tích tụ lâu ngày gây ảnh hưởng tạm thời đến thính lực nếu không xử lý sớm.

Để phòng tránh nguy cơ bị ký sinh trùng như bọ chét xâm nhập vào tai, đặc biệt trong gia đình có nuôi thú cưng, cần hạn chế tiếp xúc gần hoặc ngủ chung với thú cưng, nhất là khi chưa được vệ sinh sạch sẽ; Tắm rửa, vệ sinh định kỳ cho chó mèo, sử dụng sản phẩm diệt ký sinh trùng ngoài da (bọ chó, ve…);

Giữ môi trường sống sạch sẽ, tránh để vật nuôi phóng uế bừa bãi trong nhà; Không để chó mèo liếm mặt, tai hoặc nằm sát tai người, vì ký sinh trùng có thể di chuyển từ lông thú sang người; Tăng cường kiến thức về cách chăm sóc và chơi đùa với thú nuôi an toàn...

Tin mới