Chuối rẻ quạt, biểu tượng Madagascar với vẻ đẹp độc đáo

Xuất hiện nổi bật trong cảnh quan nhiệt đới Madagascar, chuối rẻ quạt (Ravenala madagascariensis) gây ấn tượng bởi hình dáng đặc biệt.
Tràng An cuối năm khoác áo trắng tinh khôi của hoa lau sậy, mang đến không gian bình yên, huyền ảo, lý tưởng để du khách thư giãn và sống chậm.
Bước sang tuổi 41, nữ ca sĩ Thu Thủy khiến khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc ngày càng rạng rỡ và cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Tràng An cuối năm khoác áo trắng tinh khôi của hoa lau sậy, mang đến không gian bình yên, huyền ảo, lý tưởng để du khách thư giãn và sống chậm.
Apple xác nhận iPhone 11 Pro đã được xếp vào danh sách “vintage”, đánh dấu bước ngoặt với mẫu iPhone 3 camera từng rất được ưa chuộng.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 7/1, Thiên Bình được quý nhân giúp đường công danh tài lộc. Bọ Cạp giỏi tích lũy tài nguyên, có thể làm được việc lớn.
Giữa khung cảnh tuyết phủ trắng xóa đẹp như tranh vẽ, Tâm Tít đã có màn khoe sắc vóc nuột nà khi ngâm mình dưới làn nước nóng.
Ca sĩ Mỹ Lệ cùng con thứ hai tạo dáng chụp ảnh giữa trời tuyết ở Đức. "Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My đẹp sang trọng bên bàn tiệc.
Máy chủ Liên Minh Huyền Thoại bất ngờ sập trên toàn cầu ngày 5/1/2026, ảnh hưởng cả Việt Nam, nguyên nhân khiến cộng đồng không khỏi choáng váng.
Tháng 11 âm mang đến nhiều may mắn cho 2 con giáp giúp họ đạt thành công rực rỡ trong công việc và cuộc sống, tận dụng thời cơ tốt.
Một phát hiện khảo cổ đặc biệt khi một mảnh vỡ rìu cổ đại từ thời kỳ Đồ đá Mới được tìm thấy, giúp mở rộng kiến thức về văn hóa cổ đại tại miền đông Ba Lan.
Bức tranh khắc lợn rừng nguyên vẹn giúp làm sáng tỏ quá trình phát triển nghệ thuật của người tiền sử từ thời kỳ Đồ Đá cũ.
Ẩn mình trong thế giới sinh vật biển tí hon, tôm xương gai (Caprella acanthifera) là loài giáp xác kỳ lạ với hình dạng khiến nhiều người không tin vào mắt mình.
Riêng biển số lộc phát lặp đi lặp lại của chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Series II 2025 đã có giá 920 tới triệu, đại gia Hà Nội phải nói rất chịu chi.
Thương hiệu xe máy Đài Loan SYM mới đây đã chính thức trình làng tới thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia phiên bản 2026 của mẫu tay ga Husky 150 SE.
Tổng thống Donald Trump nói rằng họ là "những người lính được huấn luyện bài bản nhất thế giới" và "không ai có tài năng như họ".
Á hậu Thụy Vân thường lựa chọn những thiết kế kín đáo, ưu tiên phom dáng gọn gàng, màu sắc nhã nhặn, chất liệu mềm mại.
Thành phố Rovaniemi ở Phần Lan còn được biết đến là "quê hương của ông già Noel".
Nga triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik mang đầu đạn hạt nhân tại Belarus, động thái làm gia tăng răn đe chiến lược và căng thẳng quân sự với NATO.
Mới đây, nữ Tiktoker Võ Nữ Ngân Hà (biệt danh Hà Môi) đã khiến netizen bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo một 'golfer' chuyên nghiệp và đầy thần thái.
Không chỉ ghi dấu ấn qua vai diễn trong Thiên đường máu, Bích Ngọc còn được nhiều khán giả yêu mến đến bởi vẻ đẹp trong trẻo.
Lấy tông đỏ làm chủ đạo - màu tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và hạnh phúc trong dịp Tết, Jenny Yến chọn cho mình thiết kế sườn xám cách tân đầy tinh tế.