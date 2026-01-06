Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chuối rẻ quạt, biểu tượng Madagascar với vẻ đẹp độc đáo

Giải mã

Chuối rẻ quạt, biểu tượng Madagascar với vẻ đẹp độc đáo

Xuất hiện nổi bật trong cảnh quan nhiệt đới Madagascar, chuối rẻ quạt (Ravenala madagascariensis) gây ấn tượng bởi hình dáng đặc biệt.

T.B (tổng hợp)
Không phải chuối thật sự. Dù thường được gọi là chuối rẻ quạt, Ravenala madagascariensisthực chất không thuộc chi chuối (Musa) mà gần họ với cây thiên điểu, có cấu trúc và sinh học hoàn toàn khác biệt. Ảnh: Pinterest.
Không phải chuối thật sự. Dù thường được gọi là chuối rẻ quạt, Ravenala madagascariensisthực chất không thuộc chi chuối (Musa) mà gần họ với cây thiên điểu, có cấu trúc và sinh học hoàn toàn khác biệt. Ảnh: Pinterest.
Hình dáng xòe quạt độc đáo. Lá chuối rẻ quạt mọc trên cùng một mặt phẳng, xếp đều như nan quạt khổng lồ, có thể rộng tới vài mét, tạo nên dáng vẻ hiếm thấy trong thế giới thực vật. Ảnh: Pinterest.
Hình dáng xòe quạt độc đáo. Lá chuối rẻ quạt mọc trên cùng một mặt phẳng, xếp đều như nan quạt khổng lồ, có thể rộng tới vài mét, tạo nên dáng vẻ hiếm thấy trong thế giới thực vật. Ảnh: Pinterest.
Có khả năng trữ nước tự nhiên. Cuống lá của Ravenala madagascariensis có thể tích trữ nước mưa, được người bản địa sử dụng như nguồn nước tạm thời trong những chuyến đi rừng. Ảnh: Pinterest.
Có khả năng trữ nước tự nhiên. Cuống lá của Ravenala madagascariensis có thể tích trữ nước mưa, được người bản địa sử dụng như nguồn nước tạm thời trong những chuyến đi rừng. Ảnh: Pinterest.
Hoa thụ phấn nhờ động vật đặc biệt. Hoa của chuối rẻ quạt thường được thụ phấn bởi loài vượn cáo và chim hút mật, cho thấy mối quan hệ sinh thái chặt chẽ giữa thực vật và động vật đặc hữu Madagascar. Ảnh: wikimedia.org.
Hoa thụ phấn nhờ động vật đặc biệt. Hoa của chuối rẻ quạt thường được thụ phấn bởi loài vượn cáo và chim hút mật, cho thấy mối quan hệ sinh thái chặt chẽ giữa thực vật và động vật đặc hữu Madagascar. Ảnh: wikimedia.org.
Hạt có màu sắc nổi bật. Sau khi ra hoa, cây tạo quả chứa những hạt cứng có lớp áo màu xanh lam ánh kim hiếm gặp, đặc biệt hấp dẫn về mặt thị giác. Ảnh: Pinterest.
Hạt có màu sắc nổi bật. Sau khi ra hoa, cây tạo quả chứa những hạt cứng có lớp áo màu xanh lam ánh kim hiếm gặp, đặc biệt hấp dẫn về mặt thị giác. Ảnh: Pinterest.
Được trồng rộng rãi ngoài phạm vi bản địa. Ngày nay, loài cây này được trồng phổ biến tại các khu vườn nhiệt đới, khu nghỉ dưỡng và công viên trên khắp thế giới nhờ giá trị cảnh quan cao. Ảnh: Pinterest.
Được trồng rộng rãi ngoài phạm vi bản địa. Ngày nay, loài cây này được trồng phổ biến tại các khu vườn nhiệt đới, khu nghỉ dưỡng và công viên trên khắp thế giới nhờ giá trị cảnh quan cao. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng quốc gia của Madagascar. Loài cây này được xem là biểu tượng thiên nhiên của Madagascar, xuất hiện trong nghệ thuật, quảng bá du lịch và thường được nhắc đến như “cây của lữ khách” gắn với văn hóa bản địa. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng quốc gia của Madagascar. Loài cây này được xem là biểu tượng thiên nhiên của Madagascar, xuất hiện trong nghệ thuật, quảng bá du lịch và thường được nhắc đến như “cây của lữ khách” gắn với văn hóa bản địa. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Biểu tượng quốc gia Madagascar #Cây cảnh nhiệt đới #Đặc điểm sinh thái Ravenala #Vai trò trong hệ sinh thái #Ý nghĩa văn hóa và nghệ thuật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT