Sống Khỏe

Bé trai 3 tuổi thủng ruột do nuốt 24 viên nam châm

Một bé trai 32 tháng tuổi tại Đồng Nai phải phẫu thuật cấp cứu vì nuốt đến 24 viên nam châm nhỏ, khiến các quai ruột hút dính vào nhau, thủng ruột nhiều vị trí.

Thúy Nga

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai thông tin, các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cho bệnh nhi B.G.K (gần 3 tuổi, ngụ xã Phú Vinh, tỉnh Đồng Nai) bị thủng ruột do nuốt 24 viên nam châm.

Dị vật dài 5 cm rỉ sét gây thủng ruột

Thời gian gần đây, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ nuốt phải dị vật, trong đó đáng lo ngại nhất là dị vật từ đồ chơi có nam châm.

Bé trai gần 3 tuổi ở Đồng Nai nhập viện trong tình trạng sốt cao và đau bụng dữ dội. Các bác sĩ phát hiện bên trong ổ bụng của bệnh nhi có 1 thanh nam châm dài 5 cm, gồm 24 viên đã rỉ sét.

Trước đó, bé K. xuất hiện triệu chứng đau bụng kéo dài khoảng 2 ngày nên được gia đình đưa đi khám tại một phòng khám tư. Tại đây, bé được chẩn đoán viêm ruột và cho thuốc về nhà điều trị nhưng không giảm.

nam-cham1.jpg
Thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật

Đến ngày 27/12, bé đau bụng dữ dội hơn, lan khắp ổ bụng, kèm sốt cao, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán. Sau thăm khám, nhận thấy tình trạng nặng, các bác sĩ đã chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật cho trẻ, ê-kíp phát hiện một lỗ thủng lớn ở ruột non, ở nhiều vị trí các quai ruột dính chặt vào nhau. Khi tiến hành tách dính, các bác sĩ tiếp tục phát hiện thêm một số lỗ thủng nhỏ rải rác, tổng số ghi nhận 8 lỗ thủng trên ruột.

Tại vị trí lỗ thủng lớn, cách góc hồi manh tràng khoảng 60cm, ê-kíp phẫu thuật lấy ra một thanh nam châm dài khoảng 5 cm, gồm 24 viên nam châm nhỏ đã bị rỉ sét.

nam-cham.png
Dị vật dài 5 cm được lấy ra sau ca phẫu thuật - Ảnh BVCC

Bác sĩ Lư Quí Trang, khoa Ngoại Tổng hợp cho biết, ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 giờ, lấy ra 24 viên nam châm là đồ chơi trẻ em. Do các viên nam châm có lực hút mạnh nên có thể hút dính các quai ruột với nhau, gây thủng ruột tại nhiều vị trí.

TS.BS Nguyễn Văn Linh – Trưởng khoa Ngoại Quốc tế S, Bệnh viện Nhi Trung ương, nuốt dị vật là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi với bản tính hiếu kỳ, thích khám phá thế giới xung quanh.

Dễ gây tử vong cần biết cách tránh

Hàng năm, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận rất nhiều trường hợp trẻ nhập viện do nuốt, hóc dị vật như đồ chơi, cúc áo, đồng xu… Tuy nhiên, trường hợp trẻ nuốt phải đồ chơi là nam châm lại đặc biệt nguy hiểm.

“Do nam châm là một tổ hợp chất gần giống kim loại mang trong mình từ tính, từ tính này luôn tồn tại và tác dụng lên các kim loại khác.

Chính vì vậy, khi trẻ nuốt phải từ 2 viên bi nam châm trở lên chúng sẽ có xu hướng tự hút dính vào nhau, dọc theo đường tiêu hóa ở các đoạn ruột khác nhau và không di chuyển tiếp, gây tắc và tạo sức ép lên thành ruột, gây thiếu máu cục bộ, từ đó dẫn tới hoại tử và thủng ruột. Thậm chí còn gây sốc nhiễm trùng, dẫn tới tử vong”, BS Linh lý giải.

Do đó, tuy nam châm không phải là sản phẩm xa lạ, được ứng dụng rộng rãi, mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong cuộc sống nhưng những đồ chơi gắn nam châm như viên bi nam châm ghép hình với kích thước nhỏ, tròn, nhẵn được bày bán tràn lan trên thị trường như hiện nay lại vô cùng nguy hiểm đối với trẻ nhỏ khi chẳng may nuốt phải.

“Các bậc phụ huynh cần cẩn trọng khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ, đồng thời rà soát kỹ môi trường xung quanh trẻ để đảm bảo an toàn.

Không nên để trẻ tự chơi các loại đồ chơi có chi tiết nhỏ như pin, nam châm, mảnh xếp hình… do nguy cơ trẻ nuốt phải dị vật rất cao.

Khi trẻ có biểu hiện đau bụng kéo dài, nôn ói, sốt, chướng bụng hoặc quấy khóc bất thường, gia đình cần đưa con đến cơ sở y tế, tuyệt đối không chủ quan hoặc tự ý điều trị tại nhà.

Những trường hợp nghi ngờ nuốt dị vật, đau bụng, nôn… cần đưa trẻ tới ngay các cơ sở y tế để được kiểm tra, xử lý kịp thời”, bác sĩ khuyến cáo.

Sống Khỏe

Bệnh nhi 2 tuổi ở Nghệ An nuốt 4 viên đinh nam châm đầu nhọn nguy hiểm

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cấp cứu thành công bé 2 tuổi nuốt 4 viên đinh nam châm, cảnh báo nguy cơ cao từ đồ chơi chứa nam châm nhỏ.

Ngày 25/11, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An vừa cấp cứu thành công một trường hợp trẻ nhỏ nuốt 4 viên đinh nam châm đầu nhọn, dị vật có thể gây thủng ruột, tắc ruột hoặc hoại tử ruột nếu không được xử trí kịp thời.

Bé trai nuốt 4 viên đinh nam châm đầu nhọn nguy hiểm. Ảnh BV

Bé trai nuốt 4 viên đinh nam châm đầu nhọn nguy hiểm. Ảnh BV

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nuốt phải dị vật nam châm dễ thủng ruột hoại tử

Việc nuốt nhiều nam châm cùng một lúc hoặc một nam châm cùng với một miếng kim loại khác sẽ rất nguy hiểm.

Dị vật nam châm hình trái tim trong dạ dày

Sau bữa cơm trưa, trong lúc vui chơi, bé trai T.H.N. (6 tuổi, ngụ Đồng Tháp) bất ngờ nuốt phải một cục nam châm hình trái tim. May mắn, gia đình phát hiện kịp thời và nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cấp cứu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bé trai 5 tuổi thủng 8 lỗ ruột non do nuốt 20 viên nam châm đồ chơi Lego

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) vừa cấp cứu cho bé trai nuốt 20 viên nam châm gây thủng ruột 8 lỗ.

Bệnh nhi L.T.P. (5 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, TP HCM) nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói, mệt mỏi. Trước đó 2 ngày, bệnh nhi liên tục ói và đau bụng, uống thuốc không giảm. Đến ngày thứ 3, bệnh nhi đau dữ dội, nôn dịch xanh rêu nên được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Khám lâm sàng ghi nhận bụng bệnh nhi có đề kháng, X-quang phát hiện dị vật xếp thành chuỗi trong ruột non. Siêu âm cho thấy viêm ruột và viêm phúc mạc. Các bác sĩ đã hội chẩn khẩn và tiến hành phẫu thuật nội soi.

Xem chi tiết

