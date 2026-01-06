Bé trai 3 tuổi thủng ruột do nuốt 24 viên nam châm

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai thông tin, các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cho bệnh nhi B.G.K (gần 3 tuổi, ngụ xã Phú Vinh, tỉnh Đồng Nai) bị thủng ruột do nuốt 24 viên nam châm.

Dị vật dài 5 cm rỉ sét gây thủng ruột

Thời gian gần đây, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ nuốt phải dị vật, trong đó đáng lo ngại nhất là dị vật từ đồ chơi có nam châm.

Bé trai gần 3 tuổi ở Đồng Nai nhập viện trong tình trạng sốt cao và đau bụng dữ dội. Các bác sĩ phát hiện bên trong ổ bụng của bệnh nhi có 1 thanh nam châm dài 5 cm, gồm 24 viên đã rỉ sét.

Trước đó, bé K. xuất hiện triệu chứng đau bụng kéo dài khoảng 2 ngày nên được gia đình đưa đi khám tại một phòng khám tư. Tại đây, bé được chẩn đoán viêm ruột và cho thuốc về nhà điều trị nhưng không giảm.

Thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật

Đến ngày 27/12, bé đau bụng dữ dội hơn, lan khắp ổ bụng, kèm sốt cao, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán. Sau thăm khám, nhận thấy tình trạng nặng, các bác sĩ đã chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật cho trẻ, ê-kíp phát hiện một lỗ thủng lớn ở ruột non, ở nhiều vị trí các quai ruột dính chặt vào nhau. Khi tiến hành tách dính, các bác sĩ tiếp tục phát hiện thêm một số lỗ thủng nhỏ rải rác, tổng số ghi nhận 8 lỗ thủng trên ruột.

Tại vị trí lỗ thủng lớn, cách góc hồi manh tràng khoảng 60cm, ê-kíp phẫu thuật lấy ra một thanh nam châm dài khoảng 5 cm, gồm 24 viên nam châm nhỏ đã bị rỉ sét.

Dị vật dài 5 cm được lấy ra sau ca phẫu thuật - Ảnh BVCC

Bác sĩ Lư Quí Trang, khoa Ngoại Tổng hợp cho biết, ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 giờ, lấy ra 24 viên nam châm là đồ chơi trẻ em. Do các viên nam châm có lực hút mạnh nên có thể hút dính các quai ruột với nhau, gây thủng ruột tại nhiều vị trí.

TS.BS Nguyễn Văn Linh – Trưởng khoa Ngoại Quốc tế S, Bệnh viện Nhi Trung ương, nuốt dị vật là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi với bản tính hiếu kỳ, thích khám phá thế giới xung quanh.

Dễ gây tử vong cần biết cách tránh

Hàng năm, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận rất nhiều trường hợp trẻ nhập viện do nuốt, hóc dị vật như đồ chơi, cúc áo, đồng xu… Tuy nhiên, trường hợp trẻ nuốt phải đồ chơi là nam châm lại đặc biệt nguy hiểm.

“Do nam châm là một tổ hợp chất gần giống kim loại mang trong mình từ tính, từ tính này luôn tồn tại và tác dụng lên các kim loại khác.

Chính vì vậy, khi trẻ nuốt phải từ 2 viên bi nam châm trở lên chúng sẽ có xu hướng tự hút dính vào nhau, dọc theo đường tiêu hóa ở các đoạn ruột khác nhau và không di chuyển tiếp, gây tắc và tạo sức ép lên thành ruột, gây thiếu máu cục bộ, từ đó dẫn tới hoại tử và thủng ruột. Thậm chí còn gây sốc nhiễm trùng, dẫn tới tử vong”, BS Linh lý giải.

Do đó, tuy nam châm không phải là sản phẩm xa lạ, được ứng dụng rộng rãi, mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong cuộc sống nhưng những đồ chơi gắn nam châm như viên bi nam châm ghép hình với kích thước nhỏ, tròn, nhẵn được bày bán tràn lan trên thị trường như hiện nay lại vô cùng nguy hiểm đối với trẻ nhỏ khi chẳng may nuốt phải.