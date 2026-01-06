Thiếu nữ 17 tuổi bị u buồng trứng 2 bên choán chỗ, xoắn đe dọa tính mạng

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng kích thước 15 cm, kịp thời bảo tồn buồng trứng cho thiếu nữ H.T.N, 17 tuổi, cư ngụ tại xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân nhập viện ngày 19/12/2025 tại Khoa Sản trong tình trạng đau bụng hạ vị dữ dội, độc thân, chưa ghi nhận tiền sử bệnh lý phụ khoa. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận vùng hạ vị có khối căng kích thước khoảng 17×18 cm, di động và đau rõ khi chạm.

U buồng trứng 2 bên choán chỗ - Ảnh BVCC

Kết quả MRI cho thấy tử cung không bất thường, tuy nhiên hai buồng trứng đều có khối u choán chỗ. Khối u buồng trứng phải kích thước khoảng 13×15 cm, khối bên trái 8×10 cm, bên trong chứa dịch, mỡ và vôi hóa, ranh giới rõ.

Cả hai khối u đều bị xoắn – một biến chứng cấp cứu nguy hiểm. Chẩn đoán xác định u bì buồng trứng hai bên xoắn.

Ca phẫu thuật được tiến hành khẩn trương. Trong quá trình mổ, ê-kíp phẫu thuật đã bóc trọn hai khối u bì kích thước lớn (15cm và 8cm). Bên trong các khối u chứa nhiều tổ chức như răng, tóc, xương và da đầu, với lượng dịch khoảng 2.000ml. Nhờ can thiệp kịp thời, hai buồng trứng của bệnh nhân được bảo tồn hoàn toàn.

U buồng trứng xoắn - Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh, ít đau, sớm trở lại sinh hoạt bình thường và được xuất viện ngày 24/12/2025. Theo chỉ định, người bệnh cần tái khám tại phòng khám phụ khoa sau 2 tuần để theo dõi diễn tiến và đánh giá chức năng buồng trứng.

Chia sẻ về mức độ nguy hiểm của bệnh lý này, bác sĩ Cao Thị Thơm, Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, nếu u buồng trứng xoắn không được phẫu thuật kịp thời sẽ gây tắc mạch máu nuôi buồng trứng, dẫn đến thiếu máu và hoại tử. Khi buồng trứng đã hoại tử, không thể bảo tồn và buộc phải cắt bỏ.

Đặc biệt, trong trường hợp xoắn cả hai bên, người bệnh có nguy cơ mất hoàn toàn khả năng sinh sản tự nhiên, rối loạn nội tiết sớm, thậm chí mãn kinh sớm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất và tâm lý, nhất là ở lứa tuổi vị thành niên.

Bác sĩ cũng cảnh báo, buồng trứng hoại tử có thể vỡ, gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng đau bụng dữ dội, kéo dài, kèm theo nôn ói, sốt cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sinh hoạt và học tập.

Ê-kíp phẫu thuật cắt u buồng trứng xoắn bảo tồn buồng trứng cho thiếu nữ

﻿- Ảnh BVCC

Từ ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ vị thành niên và phụ nữ trẻ, không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng dưới đột ngột, dữ dội, đau một hoặc hai bên, kèm buồn nôn, nôn ói hoặc đau tăng khi vận động.

Việc tự ý sử dụng thuốc giảm đau kéo dài tại nhà có thể che lấp triệu chứng và làm chậm thời điểm điều trị phù hợp.

Bên cạnh đó, khám phụ khoa định kỳ mỗi 6–12 tháng, kể cả ở tuổi vị thành niên khi có dấu hiệu bất thường, là biện pháp quan trọng giúp phát hiện sớm các bệnh lý buồng trứng.

Khi đã được chẩn đoán u buồng trứng, người bệnh cần tuân thủ tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ và không chủ quan với các cơn đau bụng dưới tái diễn, nhằm đảm bảo điều trị kịp thời và bảo tồn tối đa chức năng sinh sản.