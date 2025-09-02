Bệnh phụ khoa phụ nữ trẻ thường gặp, cách phòng ngừa

Phụ nữ thường dễ mắc các bệnh phụ khoa do thay đổi nội tiết tố và thói quen sinh hoạt. Việc nhận biết sớm giúp chị em phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe sinh sản.

Ở phụ nữ trẻ, đặc biệt trong độ tuổi từ 18 đến 30, các bệnh phụ khoa thường dễ mắc phải do sự thay đổi nội tiết tố, lối sống hiện đại và thói quen sinh hoạt chưa khoa học. Việc hiểu rõ các bệnh lý này giúp chị em chủ động phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe sinh sản.

Nhiều phụ nữ trẻ thường chủ quan khi có dấu hiệu bất thường vùng kín, dẫn đến bệnh nặng hơn, ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Dưới đây là những bệnh phụ khoa phổ biến mà chị em cần cảnh giác.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Viêm âm đạo

Đây là bệnh phụ khoa phổ biến nhất ở phụ nữ trẻ. Nguyên nhân thường do vi khuẩn, nấm Candida, trùng roi Trichomonas hoặc do mất cân bằng môi trường âm đạo.

Triệu chứng: Khí hư ra nhiều, có mùi khó chịu, ngứa rát vùng kín, đau khi quan hệ.

Xử lý: Giữ vệ sinh vùng kín sạch sẽ, mặc đồ lót thoáng mát, đi khám phụ khoa sớm để được kê thuốc kháng sinh hoặc kháng nấm phù hợp.

Viêm lộ tuyến cổ tử cung

Bệnh thường gặp ở phụ nữ đã quan hệ tình dục. Khi tuyến cổ tử cung phát triển lấn ra ngoài, dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây viêm.

Triệu chứng: Ra nhiều khí hư, có mùi, đôi khi lẫn máu, đau khi quan hệ.

Nguy cơ: Nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến vô sinh hoặc tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung.

Nhiễm nấm Candida

Đây là tình trạng thường gặp ở phụ nữ trẻ do thay đổi nội tiết tố, sử dụng thuốc kháng sinh dài ngày hoặc vệ sinh vùng kín không đúng cách.

Triệu chứng: Ngứa rát dữ dội, khí hư vón cục như bã đậu, đau khi đi tiểu hoặc quan hệ.

Lời khuyên: Điều trị theo chỉ định của bác sĩ, tránh tự ý dùng thuốc để tránh tái phát.

Nhiễm khuẩn đường tiết niệu

Dù không phải bệnh phụ khoa điển hình, nhưng thường song hành ở phụ nữ trẻ do cấu tạo niệu đạo ngắn.

Triệu chứng: Tiểu buốt, tiểu rắt, đau bụng dưới, nước tiểu đục hoặc có mùi hôi.

Phòng ngừa: Uống nhiều nước, không nhịn tiểu, vệ sinh vùng kín đúng cách, quan hệ tình dục an toàn.

Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS)

Đây là rối loạn nội tiết khá phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Triệu chứng: Kinh nguyệt không đều, rậm lông, mụn nhiều, tăng cân khó kiểm soát.



Nguy cơ: Ảnh hưởng đến khả năng rụng trứng, gây khó thụ thai, dễ dẫn đến vô sinh nếu không điều trị sớm.

Ung thư cổ tử cung (giai đoạn sớm)

Mặc dù ít gặp ở phụ nữ trẻ so với độ tuổi lớn hơn, nhưng ung thư cổ tử cung đang có xu hướng trẻ hóa.

Dấu hiệu cảnh báo: Ra máu bất thường ngoài kỳ kinh, khí hư lẫn máu, đau vùng chậu.

Phòng ngừa: Tiêm vắc xin HPV từ sớm và duy trì thói quen khám phụ khoa định kỳ.

Viêm vùng chậu

Đây là bệnh lý nhiễm trùng ở các cơ quan sinh sản (tử cung, vòi trứng, buồng trứng), thường do vi khuẩn lây qua đường tình dục hoặc biến chứng từ viêm âm đạo, viêm cổ tử cung không được điều trị dứt điểm.

Triệu chứng: Đau bụng dưới âm ỉ hoặc dữ dội, khí hư bất thường, sốt nhẹ, mệt mỏi, đau khi quan hệ.

Nguy cơ: Nếu để lâu có thể gây tắc vòi trứng, thai ngoài tử cung hoặc vô sinh.

Rối loạn kinh nguyệt

Đây là tình trạng khá phổ biến ở phụ nữ trẻ, thường do stress, thay đổi nội tiết tố, chế độ ăn uống hoặc sinh hoạt không điều độ.

Triệu chứng: Kinh nguyệt không đều, quá ngắn hoặc quá dài, lượng máu kinh nhiều hoặc ít bất thường, đau bụng kinh dữ dội.

Nguy cơ: Kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý phụ khoa tiềm ẩn.

Lời khuyên cho phụ nữ trẻ

Khám phụ khoa định kỳ 6–12 tháng/lần, kể cả khi không có triệu chứng.

Giữ vệ sinh vùng kín đúng cách, tránh thụt rửa sâu hoặc lạm dụng dung dịch vệ sinh.

Quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh lây qua đường tình dục.

Có lối sống lành mạnh: Ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên, hạn chế stress.

Chủ động phòng ngừa và phát hiện sớm các bệnh phụ khoa sẽ giúp phụ nữ trẻ bảo vệ sức khỏe sinh sản, duy trì sự tự tin và chất lượng cuộc sống.