Lấy lại đôi chân sau 4 tháng chống chọi với đau đớn

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã điều trị thành công cho người bệnh nhiều lần thay khớp háng thất bại, nhiễm trùng khiến người bệnh đau đớn, mất niềm tin.

Ông Nguyễn Văn Thạch, 54 tuổi, trú tại xã Hoàng An (Phú Thọ) từ vài năm trước đây đã bắt đầu xuất hiện tình trạng đau khớp háng ở cả hai bên chân và đã được phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo.

Tuy nhiên, sau phẫu thuật, khớp háng nhân tạo bên trái bị nhiễm trùng, buộc phải lấy bỏ khớp nhân tạo và đặt Spacer (xi măng kháng sinh) tại một bệnh viện tuyến trung ương.

Sau khi tháo bỏ khớp háng nhân tạo bên trái kèm nạo viêm đặt spacer, tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân được kiểm soát, bệnh nhân tiếp tục được chỉ định phẫu thuật thay lại khớp háng.

4 tháng dài đằng đẵng, ông Thạch vừa chống chọi với đau đớn, lại vừa mang nặng tâm lý thất vọng vì chờ đợi. Cho đến khi được người thân giới thiệu, ông tìm đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt để thăm khám.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ngay ngày hôm sau, các bác sĩ đã hội chẩn và chỉ định phẫu thuật thay lại khớp háng cho ông. Ca mổ do BS.CKII Vũ Minh Hải – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, Trưởng khoa Ngoại II trực tiếp thực hiện cùng ê-kíp phẫu thuật và gây mê.

Sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể vận động, đi lại nhẹ nhàng. Sau 10 ngày, vết mổ tiến triển tốt, bệnh nhân được xuất viện.

Chia sẻ sau phẫu thuật, bệnh nhân Nguyễn Văn Thạch xúc động cho biết, trước đây tôi có nghe nói về Bệnh viện Lạc Việt nhưng chưa thực sự tin tưởng. Đến hôm nay, khi vết mổ khô nhanh, tôi có thể đi lại được và không còn đau, tôi hoàn toàn tin tưởng vào trình độ chuyên môn, tay nghề cũng như chất lượng dịch vụ của bệnh viện.

Sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể tập luyện đi lại - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ điều trị, phẫu thuật thay lại khớp háng là một trong những thách thức cực kỳ lớn đối với chuyên ngành chấn thương chỉnh hình, đặc biệt trên nền bệnh nhân từng nhiễm trùng khớp. Khó khăn khi thay lại khớp:

Vết mổ nhiều lần sẹo xơ dính mất mốc giải phẫu dễ tổn thương mạch máu thần kinh.

Phải lấy bỏ toàn bộ xi măng kháng sinh trước khi thay mà không được làm tổn thương xương (do xi măng dính chặt vào xương).

Thiếu xương ở ổ cối và ống tủy xương đùi quá trình thay dễ tổn thương vỡ ổ cối do thành xương mỏng chất lượng xương kém đòi hỏi kỹ thuật tái tạo phức tạp (ghép xương, khớp nhân tạo đặc biệt).

Kiểm soát nguy cơ tránh tái phát nhiễm trùng sau mổ cũng là 1 thách thức lớn.