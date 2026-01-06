Hà Nội

Sống Khỏe

Nối thành công ca đứt rời bàn chân ở Quảng Trị

Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân dần ổn định, bàn chân ghép có dấu hiệu hồi phục tốt.

Hạo Nhiên

Ngày 6/1, thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Đakrông (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công ca đứt bán phần bàn chân cho một bệnh nhân ở xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, bệnh nhân H.V.C. (58 tuổi, trú Khe Lặn, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị) bị tai nạn lao động khi sử dụng máy cắt cỏ và nhập viện tại Trung tâm Y tế khu vực Đakrông trong tình trạng bàn chân bị đứt rời, chảy máu nhiều.

z7403121077867-a122fec509c263a4d8d3c44fb4771e6b.jpg
Các bác sĩ nối lại bàn chân cho bệnh nhân.

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Y tế khu vực Đakrông đã nhanh chóng tổ chức hội chẩn chuyên môn và thống nhất chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Ê-kíp phẫu thuật khoa Ngoại tổng hợp - Phụ sản đã tiến hành nối gân, kết hợp xương và xử trí vết thương bàn chân cho bệnh nhân, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật chuyên môn.

Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, bàn chân ghép có dấu hiệu hồi phục và đang được theo dõi, chăm sóc và điều trị tích cực.

