Còn 1 quả thận, có đảm bảo chức năng lọc máu?

Sau phẫu thuật cắt bỏ thận do bệnh lý hoặc khi phát hiện chỉ có một quả thận bẩm sinh, không ít người rơi vào tâm lý lo lắng về sức khỏe lâu dài.

Câu hỏi thường được đặt ra là liệu một quả thận còn lại có đủ đảm đương chức năng lọc máu cho cơ thể hay không và nguy cơ suy thận có cao hơn người bình thường?

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu - Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, phần lớn những lo ngại này xuất phát từ sự thiếu thông tin đầy đủ và chính xác về khả năng thích nghi của cơ thể con người.

Một quả thận vẫn có thể đảm nhiệm chức năng sống

Nhiều người cho rằng mất đi một quả thận đồng nghĩa với việc sức khỏe suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, y học hiện đại đã chứng minh điều ngược lại. Cơ thể con người có cơ chế tự điều chỉnh và bù trừ rất hiệu quả.

Cụ thể, khi chỉ còn một quả thận, thận còn lại sẽ xảy ra hiện tượng phì đại bù trừ, tăng dần kích thước và số lượng đơn vị lọc hoạt động. Nhờ đó, một quả thận khỏe mạnh có thể đảm nhiệm gần như toàn bộ chức năng của hai quả thận bình thường.

“Trong thực tế lâm sàng, đa số người chỉ có một quả thận vẫn sinh hoạt, lao động và làm việc bình thường. Nhiều trường hợp hiến thận vẫn duy trì sức khỏe ổn định trong nhiều năm mà không gặp biến chứng nghiêm trọng”, ThS. Nguyễn Trung Hiếu cho biết.

Còn 1 quả thận có dẫn đến suy thận - Ảnh BVCC

Khi nào nguy cơ suy thận thực sự xuất hiện?

Theo các chuyên gia, nguy cơ suy thận không xuất phát từ việc chỉ còn một quả thận, mà chủ yếu đến từ việc quả thận duy nhất này bị tổn thương do các yếu tố bệnh lý hoặc thói quen sinh hoạt không phù hợp.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ suy thận bao gồm:

Bệnh nền không được kiểm soát như tăng huyết áp và đái tháo đường - những nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương mạch máu thận.

Nhiễm trùng tiết niệu tái diễn hoặc sỏi thận, đặc biệt nguy hiểm khi xảy ra trên quả thận duy nhất.

Thiếu theo dõi y tế định kỳ, khiến tổn thương thận tiến triển âm thầm, chỉ được phát hiện khi đã muộn.

Những thói quen cần tránh để bảo vệ quả thận còn lại

Để duy trì chức năng thận lâu dài, người chỉ có một quả thận cần đặc biệt chú ý loại bỏ các thói quen có hại:

Ăn mặn: Làm tăng gánh nặng đào thải natri và gây tăng huyết áp.

Uống không đủ nước hoặc nhịn tiểu: Làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và hình thành sỏi thận.

Lạm dụng thuốc giảm đau và thực phẩm chức năng: Nhiều loại có độc tính cao với thận, nhất là các thuốc không rõ nguồn gốc.

Hút thuốc lá, sử dụng rượu bia: Làm giảm lưu lượng máu đến thận và gây tổn thương tế bào thận.

Ăn quá nhiều đạm: Chế độ ăn giàu protein kéo dài làm tăng áp lực lọc lên thận.

Chủ động chăm sóc để sống khỏe lâu dài

Các chuyên gia khuyến cáo, người chỉ có một quả thận hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh nếu tuân thủ chế độ chăm sóc phù hợp:

Khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm chức năng thận và siêu âm ít nhất 6 tháng một lần.

Kiểm soát tốt huyết áp và đường huyết, hạn chế tối đa biến chứng lên thận.

Xây dựng chế độ ăn khoa học, ăn nhạt, tăng cường rau xanh, hoa quả, uống đủ nước theo khuyến cáo của bác sĩ.

Thận trọng khi sử dụng thuốc, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc hay thực phẩm chức năng khi chưa có chỉ định chuyên môn.

Việc chỉ còn một quả thận không đồng nghĩa với việc chất lượng cuộc sống bị suy giảm. Ngược lại, đây là lời nhắc nhở để mỗi người quan tâm hơn đến sức khỏe của mình, duy trì lối sống lành mạnh và tuân thủ theo dõi y tế lâu dài.