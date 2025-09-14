Hà Nội

Sống Khỏe

Thói quen khi tắm tưởng vô hại nhưng âm thầm làm mất độ ẩm của da

Da khô ráp, bong tróc sau khi tắm có thể không phải do thời tiết, mà do chính những sai lầm quen thuộc khi bạn tắm mỗi ngày.

Vân Giang (Tổng hợp)

Tắm là thói quen hằng ngày giúp cơ thể sạch sẽ và thư giãn. Tuy nhiên, không phải cách tắm nào cũng tốt cho làn da. Một số thói quen phổ biến có thể khiến da mất độ ẩm, khô căng, thậm chí gây ngứa ngáy kéo dài nếu không được điều chỉnh.

60af6acfc1634a3d1372.jpg
Ảnh minh họa

Tắm nước quá nóng và kéo dài

Nhiều người thích cảm giác sảng khoái khi tắm nước nóng, nhưng nhiệt độ cao thực sự làm bào mòn lớp dầu tự nhiên trên da – lớp màng bảo vệ giúp giữ ẩm và mềm mại. Khi lớp này bị phá vỡ, da trở nên nhạy cảm, dễ kích ứng.

Chuyển sang dùng nước ấm, thời gian tắm khoảng 8–10 phút, vừa đủ làm sạch cơ thể mà không lấy đi độ ẩm tự nhiên của da.

Tẩy tế bào chết quá mức

Tẩy tế bào chết giúp loại bỏ lớp da già cỗi, mang lại làn da sáng mịn. Tuy nhiên, chà xát mạnh hoặc tẩy quá thường xuyên sẽ làm tổn thương lớp biểu bì, gây kích ứng và mất nước.

thoi-quen-tam.png
Ảnh minh họa

Chỉ tẩy tế bào chết 1–2 lần/tuần, dùng sản phẩm dịu nhẹ hoặc các thành phần tự nhiên như yến mạch, axit lactic nồng độ thấp.

Sử dụng xà phòng tạo bọt mạnh

Xà phòng nhiều bọt mang lại cảm giác sạch kin kít, nhưng các chất tẩy rửa mạnh như sulfate hay cồn có thể làm mất cân bằng pH, làm mỏng lớp màng bảo vệ da, dẫn đến khô và bong tróc.

Chọn sản phẩm tắm dịu nhẹ, chứa glycerin, ceramide hoặc bơ hạt mỡ, vừa làm sạch vừa dưỡng ẩm cho da.

f6b183da2a76a128f867.jpg
Ảnh minh họa

Không dưỡng ẩm ngay sau khi tắm

Sau khi tắm, da vẫn còn ẩm và dễ hấp thụ dưỡng chất. Việc thoa kem dưỡng quá muộn hoặc bỏ qua bước này sẽ khiến da mất nước nhanh chóng.

Thoa kem dưỡng trong vòng 2–3 phút sau khi lau khô da để khóa ẩm, giúp da mềm mịn và duy trì độ ẩm lâu dài.

Mặc đồ ẩm hoặc quấn khăn lâu sau khi tắm

Ngồi trong áo choàng hoặc quấn khăn còn ẩm sau tắm tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, đồng thời khiến da mất nước và dễ kích ứng.

Dùng khăn mềm lau nhẹ nhàng, tránh chà xát mạnh, sau đó mặc quần áo khô thoáng để da luôn sạch sẽ và thoải mái.

Việc điều chỉnh những thói quen nhỏ khi tắm sẽ giúp bảo vệ làn da, tránh khô ráp, ngứa ngáy và duy trì sức khỏe lâu dài. Chỉ cần thay đổi một vài bước đơn giản, làn da của bạn sẽ luôn mềm mịn, khỏe mạnh, sẵn sàng đón nhận dưỡng chất từ các sản phẩm chăm sóc.

