Nestlé thu hồi một số lô sữa bột trẻ sơ sinh tại Đức nhãn hiệu Beba, Alfamino

Nestlé phối hợp với cơ quan chức năng thu hồi một số lô sữa bột trẻ sơ sinh do phát hiện khả năng tồn tại độc tố Cereulid, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Theo TTXVN, ngày 5/1, tập đoàn thực phẩm đa quốc gia Nestlé thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino được bán tại Đức, do lo ngại về khả năng tồn tại độc tố có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Theo thông báo của Nestlé, quyết định thu hồi được đưa ra sau khi phát hiện khả năng tồn tại Cereulid, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, trong thành phần nguyên liệu do nhà cung cấp cung ứng và đã được sử dụng trong các lô sản phẩm liên quan. Hoạt động thu hồi đang được Nestlé triển khai phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Đức.

Nestlé khẳng định cho đến nay chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp bệnh lý hay triệu chứng nào được xác nhận có liên quan đến việc tiêu thụ các sản phẩm bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tập đoàn vẫn quyết định thực hiện thu hồi theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn nhằm bảo đảm tối đa sức khỏe người tiêu dùng.

Tập đoàn khuyến nghị các bậc phụ huynh đã mua các sản phẩm thuộc diện thu hồi căn cứ theo số lô và hạn sử dụng tối thiểu, mang sản phẩm trở lại nơi mua để được hoàn tiền. Nestlé cho biết giá mua của các sản phẩm Beba sẽ được hoàn trả ngay cả trong trường hợp không có hóa đơn.

Biểu tượng Nestle ở trụ sở tập đoàn tại Thụy Sĩ. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Đối với những phụ huynh lo ngại về tình trạng sức khỏe của con em mình, Nestlé khuyến cáo nên tham vấn bác sĩ nhi khoa hoặc trao đổi với các chuyên gia y tế. Tập đoàn cũng nhấn mạnh rằng các sản phẩm khác của Nestlé, cũng như các lô không thuộc diện thu hồi, vẫn an toàn để sử dụng. Nestlé cũng công bố đường dây hỗ trợ người tiêu dùng để giải đáp các thắc mắc liên quan đến đợt thu hồi này.

Theo sohuutritue.net.vn, hồi đầu năm 2023, Nestlé đã ban hành lệnh thu hồi tự nguyện đối với một số loại sữa bột dành cho trẻ sơ sinh Good Start Soothe được bán ở Canada do có khả năng bị nhiễm vi khuẩn.

Sản phẩm bị ảnh hưởng đã được bán trên khắp Canada trong các gói 942 gam, với số lô 301757651Z, 301757652Z và 301857651Z.

Sữa bột dành cho trẻ sơ sinh Good Start Soothe được bán ở Canada do có khả năng bị nhiễm vi khuẩn từng bị thu hồi. Ảnh sohuutritue.net.vn

Nhà phân phối Công ty Perrigo cho biết sản phẩm đang được thu hồi do sự hiện diện tiềm tàng của vi khuẩn Cronobacter sakazakii, có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng và thường gây tử vong, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.

Thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn Cronobacter sakazakii không có vẻ ngoài hoặc mùi hư hỏng nhưng vẫn có thể khiến người dùng bị bệnh. Mặc dù Cronobacter sakazakii thường không liên quan đến bệnh tật ở người, nhưng trong một số ít trường hợp có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng hoặc gây tử vong.

Cronobacter sakazakii có thể gây nhiễm trùng máu và hệ thần kinh trung ương hiếm gặp và có liên quan đến nhiễm trùng đường ruột nghiêm trọng (viêm ruột hoại tử) và ngộ độc máu (nhiễm trùng huyết), đặc biệt là ở trẻ sơ sinh...