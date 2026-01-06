Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 7/1: Thiên Bình lộc Trời về tay, tránh cho vay

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 7/1: Thiên Bình lộc Trời về tay, tránh cho vay

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 7/1, Thiên Bình được quý nhân giúp đường công danh tài lộc. Bọ Cạp giỏi tích lũy tài nguyên, có thể làm được việc lớn.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương làm việc thiết thực là tốt nhất, không mong cầu thành công nhanh chóng thì sẽ không bị lừa gạt. Sự nghiệp: Cứ làm việc theo kế hoạch, vững vàng tiến bước không nên đầu cơ trục lợi, chọn đi đường tắt không phải chuyện xấu nhưng cần thận trọng đối đãi. Tài lộc: Tiết kiệm nhiều hơn, bớt chi tiêu bừa bãi để dự phòng lúc cần thiết. Tình cảm: Bạn và nửa kia chung sống khá hòa hợp, chỉ là cảm thấy hơi nhàm chán, không có gì thú vị. Sức khỏe: Cơ bản khỏe mạnh, đừng ăn kiêng quá mức là được.
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương làm việc thiết thực là tốt nhất, không mong cầu thành công nhanh chóng thì sẽ không bị lừa gạt. Sự nghiệp: Cứ làm việc theo kế hoạch, vững vàng tiến bước không nên đầu cơ trục lợi, chọn đi đường tắt không phải chuyện xấu nhưng cần thận trọng đối đãi. Tài lộc: Tiết kiệm nhiều hơn, bớt chi tiêu bừa bãi để dự phòng lúc cần thiết. Tình cảm: Bạn và nửa kia chung sống khá hòa hợp, chỉ là cảm thấy hơi nhàm chán, không có gì thú vị. Sức khỏe: Cơ bản khỏe mạnh, đừng ăn kiêng quá mức là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu làm việc không gò bó vào hình thức, là người có chí tiến thủ và tinh thần học hỏi. Sự nghiệp: Có thể thử sức với khá nhiều dự án, nếu có ý tưởng hãy hành động ngay đừng chờ đợi, giữ tâm thế cởi mở mới có thể tiếp cận được những thứ tốt đẹp. Tài lộc: Có khá nhiều thứ cần chuẩn bị và tìm hiểu trước, không thể vội vàng vắt chân lên cổ mà làm ngay. Tình cảm: Đôi bên đều không can thiệp quá sâu vào chuyện của bạn đời, chỉ khi cần thiết mới ra tay và tôn trọng lựa chọn của đối phương. Sức khỏe: Chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu làm việc không gò bó vào hình thức, là người có chí tiến thủ và tinh thần học hỏi. Sự nghiệp: Có thể thử sức với khá nhiều dự án, nếu có ý tưởng hãy hành động ngay đừng chờ đợi, giữ tâm thế cởi mở mới có thể tiếp cận được những thứ tốt đẹp. Tài lộc: Có khá nhiều thứ cần chuẩn bị và tìm hiểu trước, không thể vội vàng vắt chân lên cổ mà làm ngay. Tình cảm: Đôi bên đều không can thiệp quá sâu vào chuyện của bạn đời, chỉ khi cần thiết mới ra tay và tôn trọng lựa chọn của đối phương. Sức khỏe: Chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tửcứ làm việc theo kế hoạch là được, đừng nghĩ ngợi lung tung. Sự nghiệp: Phải phục tùng sự sắp xếp của cấp trên, chủ kiến cá nhân quá nhiều không hẳn là chuyện tốt, biểu hiện phối hợp một chút có thể bớt chịu thiệt. Tài lộc: Ưu tiên chọn những dự án do các tổ chức lớn phát hành, nâng cao ý thức kiểm soát rủi ro và thận trọng khi bắt tay vào dự án. Tình cảm: Nửa kia chăm sóc bạn khá chu đáo, khi bạn cần đối phương đều sẽ xuất hiện kịp thời để giúp đỡ. Sức khỏe: Cơ thể cơ bản khỏe mạnh.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tửcứ làm việc theo kế hoạch là được, đừng nghĩ ngợi lung tung. Sự nghiệp: Phải phục tùng sự sắp xếp của cấp trên, chủ kiến cá nhân quá nhiều không hẳn là chuyện tốt, biểu hiện phối hợp một chút có thể bớt chịu thiệt. Tài lộc: Ưu tiên chọn những dự án do các tổ chức lớn phát hành, nâng cao ý thức kiểm soát rủi ro và thận trọng khi bắt tay vào dự án. Tình cảm: Nửa kia chăm sóc bạn khá chu đáo, khi bạn cần đối phương đều sẽ xuất hiện kịp thời để giúp đỡ. Sức khỏe: Cơ thể cơ bản khỏe mạnh.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải cứ hành sự theo trình tự, đừng khiên cưỡng bản thân. Sự nghiệp: Cần làm theo kế hoạch, có những việc không thể làm nhảy cóc mà đều liên kết chặt chẽ với nhau, nếu bạn có thể nhẫn nại hành sự thì kết quả sẽ không tệ, lúc này khá thử thách sự tập trung của cá nhân. Tài lộc: Các khoản chi tiêu quá nhiều là không tốt, cắt giảm một chút tiền tiết kiệm được cũng sẽ không ít. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết phát triển thuận lợi, tuy nhiên không còn nhiều không gian để thăng tiến. Sức khỏe: Vận động gân cốt một cách thích hợp.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải cứ hành sự theo trình tự, đừng khiên cưỡng bản thân. Sự nghiệp: Cần làm theo kế hoạch, có những việc không thể làm nhảy cóc mà đều liên kết chặt chẽ với nhau, nếu bạn có thể nhẫn nại hành sự thì kết quả sẽ không tệ, lúc này khá thử thách sự tập trung của cá nhân. Tài lộc: Các khoản chi tiêu quá nhiều là không tốt, cắt giảm một chút tiền tiết kiệm được cũng sẽ không ít. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết phát triển thuận lợi, tuy nhiên không còn nhiều không gian để thăng tiến. Sức khỏe: Vận động gân cốt một cách thích hợp.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử muốn tham gia vào việc gì nên làm bài tập chuẩn bị trước, đừng ngốc nghếch mà bốc đồng ngay. Sự nghiệp: Xuất hiện dự án tốt, nhưng phải phân biệt kỹ xem thứ đó có phù hợp với mình hay không. Tài lộc: Đang làm dự án nào tốt thì hãy cứ tiếp tục làm, đừng nhìn người khác thành công mà ngó lơ những thứ tốt đẹp của bản thân. Tình cảm: Nửa kia có chút bám người, nếu thực sự cảm thấy không thoải mái thì hãy nói thẳng, nhẫn nhịn có thể làm gia tăng cảm xúc tiêu cực. Sức khỏe: Đừng thức khuya.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử muốn tham gia vào việc gì nên làm bài tập chuẩn bị trước, đừng ngốc nghếch mà bốc đồng ngay. Sự nghiệp: Xuất hiện dự án tốt, nhưng phải phân biệt kỹ xem thứ đó có phù hợp với mình hay không. Tài lộc: Đang làm dự án nào tốt thì hãy cứ tiếp tục làm, đừng nhìn người khác thành công mà ngó lơ những thứ tốt đẹp của bản thân. Tình cảm: Nửa kia có chút bám người, nếu thực sự cảm thấy không thoải mái thì hãy nói thẳng, nhẫn nhịn có thể làm gia tăng cảm xúc tiêu cực. Sức khỏe: Đừng thức khuya.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ cần nhìn nhận thẳng thắn nhu cầu nội tâm của mình, đừng cảm thấy ngại ngùng mà nhẫn nhịn. Sự nghiệp: Cần có khả năng phân biệt ai là người của mình, coi kẻ thù là bạn sẽ rước lấy rắc rối, đừng ngại đưa ra yêu cầu với các thành viên trong đội nhóm, điều này có thể giúp bạn sàng lọc ai là người cùng hội cùng thuyền. Tài lộc: Bản thân có thể gánh vác được cái gì thì hãy bắt tay vào dự án đó, đừng quá cao vọng. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết phát triển thuận lợi, đôi bên đều có thể yêu thương và kính trọng lẫn nhau. Sức khỏe: Tinh thần khá phấn chấn.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ cần nhìn nhận thẳng thắn nhu cầu nội tâm của mình, đừng cảm thấy ngại ngùng mà nhẫn nhịn. Sự nghiệp: Cần có khả năng phân biệt ai là người của mình, coi kẻ thù là bạn sẽ rước lấy rắc rối, đừng ngại đưa ra yêu cầu với các thành viên trong đội nhóm, điều này có thể giúp bạn sàng lọc ai là người cùng hội cùng thuyền. Tài lộc: Bản thân có thể gánh vác được cái gì thì hãy bắt tay vào dự án đó, đừng quá cao vọng. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết phát triển thuận lợi, đôi bên đều có thể yêu thương và kính trọng lẫn nhau. Sức khỏe: Tinh thần khá phấn chấn.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình muốn tạo ra chút đột phá không quá khó, chỉ là cần tốn nhiều thời gian hơn một chút. Sự nghiệp: Dễ đạt thành tích tốt nhưng phải nhẫn nại mới có được kết quả, khi quý nhân giúp đỡ phải biết nắm bắt cơ hội, quan trọng là cách bạn điều chỉnh tâm thái. Tài lộc: Tiền kiếm được nhiều nhưng vẫn phải tăng thu giảm chi, tránh cho vay tiền, chú ý đừng làm những dự án quá khả nghi. Tình cảm: Không cần quan tâm người khác nói gì khi ở bên bạn đời, nên chú ý nhiều hơn đến cảm nhận của đối phương. Sức khỏe: Chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình muốn tạo ra chút đột phá không quá khó, chỉ là cần tốn nhiều thời gian hơn một chút. Sự nghiệp: Dễ đạt thành tích tốt nhưng phải nhẫn nại mới có được kết quả, khi quý nhân giúp đỡ phải biết nắm bắt cơ hội, quan trọng là cách bạn điều chỉnh tâm thái. Tài lộc: Tiền kiếm được nhiều nhưng vẫn phải tăng thu giảm chi, tránh cho vay tiền, chú ý đừng làm những dự án quá khả nghi. Tình cảm: Không cần quan tâm người khác nói gì khi ở bên bạn đời, nên chú ý nhiều hơn đến cảm nhận của đối phương. Sức khỏe: Chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp làm việc đa phần đều đạt kết quả tốt, bản thân không lùi bước thì người khác cũng không thể gây tổn thương dù chỉ một chút. Sự nghiệp: Dễ dàng đạt được thành tích, cũng nhận được tài nguyên hỗ trợ từ đội nhóm, làm việc đừng sợ khổ sợ mệt, kiên trì đến cùng sẽ có kết quả tốt. Tài lộc: Tình hình kinh tế có thể được cải thiện, giỏi tích hợp tài nguyên để thu về lợi nhuận. Tình cảm: Đôi bên đều đang nỗ lực để tình cảm tốt đẹp hơn, không có hành vi lơ là hay đối phó. Sức khỏe: Trạng thái thân tâm khá ổn.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp làm việc đa phần đều đạt kết quả tốt, bản thân không lùi bước thì người khác cũng không thể gây tổn thương dù chỉ một chút. Sự nghiệp: Dễ dàng đạt được thành tích, cũng nhận được tài nguyên hỗ trợ từ đội nhóm, làm việc đừng sợ khổ sợ mệt, kiên trì đến cùng sẽ có kết quả tốt. Tài lộc: Tình hình kinh tế có thể được cải thiện, giỏi tích hợp tài nguyên để thu về lợi nhuận. Tình cảm: Đôi bên đều đang nỗ lực để tình cảm tốt đẹp hơn, không có hành vi lơ là hay đối phó. Sức khỏe: Trạng thái thân tâm khá ổn.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã nên tập trung tinh lực làm một việc thì tốt hơn, như vậy sẽ dễ thành công hơn. Sự nghiệp: Nghiêm túc làm tốt những việc trong tay là được, chỉ cần bạn có lòng nhẫn nại và nghị lực thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra, càng tập trung càng dễ có thành tích. Tài lộc: Nếu có thể đào sâu một dự án nào đó thì sẽ dễ thu được lợi nhuận hơn, đừng thường xuyên giữ kiểu hứng thú nhất thời là được. Tình cảm: Cần quan tâm đến nhu cầu của đối phương khi chung sống, lúc nào cũng coi mình là trung tâm thì không ổn. Sức khỏe: Cơ thể khá khỏe mạnh.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã nên tập trung tinh lực làm một việc thì tốt hơn, như vậy sẽ dễ thành công hơn. Sự nghiệp: Nghiêm túc làm tốt những việc trong tay là được, chỉ cần bạn có lòng nhẫn nại và nghị lực thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra, càng tập trung càng dễ có thành tích. Tài lộc: Nếu có thể đào sâu một dự án nào đó thì sẽ dễ thu được lợi nhuận hơn, đừng thường xuyên giữ kiểu hứng thú nhất thời là được. Tình cảm: Cần quan tâm đến nhu cầu của đối phương khi chung sống, lúc nào cũng coi mình là trung tâm thì không ổn. Sức khỏe: Cơ thể khá khỏe mạnh.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết bớt làm người đi truyền tin đồn nhảm, cẩn thận kẻo bị nhắm tới rồi gánh hậu quả. Sự nghiệp: Làm người làm việc không được quá ngây thơ, bớt tham gia vào những chuyện thị phi bao đồng, có những lời không được nghe ngóng cũng không được nói ra, nên tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tay trước. Tài lộc: Chú ý phân biệt thông tin thật giả, tin vào những lời đồn thổi sẽ phải chịu thiệt thòi lớn, không được lơ là. Tình cảm: Nên trò chuyện nhiều hơn về những chuyện liên quan đến tình cảm với nửa kia, đừng nói những chuyện không đâu. Sức khỏe: Tránh va chạm để không bị thương là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết bớt làm người đi truyền tin đồn nhảm, cẩn thận kẻo bị nhắm tới rồi gánh hậu quả. Sự nghiệp: Làm người làm việc không được quá ngây thơ, bớt tham gia vào những chuyện thị phi bao đồng, có những lời không được nghe ngóng cũng không được nói ra, nên tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tay trước. Tài lộc: Chú ý phân biệt thông tin thật giả, tin vào những lời đồn thổi sẽ phải chịu thiệt thòi lớn, không được lơ là. Tình cảm: Nên trò chuyện nhiều hơn về những chuyện liên quan đến tình cảm với nửa kia, đừng nói những chuyện không đâu. Sức khỏe: Tránh va chạm để không bị thương là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình trong lòng hiểu rõ mình muốn gì, ít lãng phí thời gian vào những việc vặt vãnh. Sự nghiệp: Tận tụy làm việc không ngại khổ, nhưng hành sự phải chú ý đến tiểu tiết, sai sót do cẩu thả là không được, lúc cần kiểm tra xác nhận phải xốc lại tinh thần. Tài lộc: Muốn làm dự án gì thì trước tiên phải tìm hiểu kỹ rồi mới ra tay để tránh bị lừa. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết phát triển thuận lợi, đôi bên đều là người chủ động bày tỏ tình cảm nhưng không được vội vàng. Sức khỏe: Cơ bản khỏe mạnh.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình trong lòng hiểu rõ mình muốn gì, ít lãng phí thời gian vào những việc vặt vãnh. Sự nghiệp: Tận tụy làm việc không ngại khổ, nhưng hành sự phải chú ý đến tiểu tiết, sai sót do cẩu thả là không được, lúc cần kiểm tra xác nhận phải xốc lại tinh thần. Tài lộc: Muốn làm dự án gì thì trước tiên phải tìm hiểu kỹ rồi mới ra tay để tránh bị lừa. Tình cảm: Mối quan hệ thân thiết phát triển thuận lợi, đôi bên đều là người chủ động bày tỏ tình cảm nhưng không được vội vàng. Sức khỏe: Cơ bản khỏe mạnh.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư cứ làm việc theo nhịp độ của mình là được, không cần phải lấy người khác làm tiêu chuẩn. Sự nghiệp: Đa phần có thể nhận được sự hỗ trợ nhất định, bản thân bớt đi cảm giác phải chiến đấu đơn độc nên hiệu quả cũng tăng lên không ít, đây là một sự khẳng định dành cho bạn đồng thời chứng minh thực lực của bản thân không hề tệ. Tài lộc: Cứ làm các dự án theo kế hoạch để xây dựng nền tảng vững chắc là được. Tình cảm: Kiên trì nguyên tắc của mình trong tình cảm không có gì sai, không cần phải hùa theo người khác để thay đổi điều gì. Sức khỏe: Giữ cho thân tâm vui vẻ, bớt suy nghĩ lung tung là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư cứ làm việc theo nhịp độ của mình là được, không cần phải lấy người khác làm tiêu chuẩn. Sự nghiệp: Đa phần có thể nhận được sự hỗ trợ nhất định, bản thân bớt đi cảm giác phải chiến đấu đơn độc nên hiệu quả cũng tăng lên không ít, đây là một sự khẳng định dành cho bạn đồng thời chứng minh thực lực của bản thân không hề tệ. Tài lộc: Cứ làm các dự án theo kế hoạch để xây dựng nền tảng vững chắc là được. Tình cảm: Kiên trì nguyên tắc của mình trong tình cảm không có gì sai, không cần phải hùa theo người khác để thay đổi điều gì. Sức khỏe: Giữ cho thân tâm vui vẻ, bớt suy nghĩ lung tung là được.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt
Bích Hậu (Theo Sohu)
#tử vi cung hoàng đạo hôm nay #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT