Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Động mạch chủ bụng phình to gấp ba bình thường sau cơn đau bụng

Đặt stent graft động mạch chủ bụng - giải pháp tối ưu cho người cao tuổi, nhiều bệnh nền khi bị phình động mạch chủ bụng kích thước lớn.

Thúy Nga

Ông Son (66 tuổi) phát hiện bị phình động mạch chủ bụng kích thước lớn, nguy cơ dọa vỡ cao sau những cơn đau quặn bụng kéo dài, người bệnh sau đó đã được can thiệp đặt stent graft thành công tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc.

Động mạch chủ bụng phình to gấp ba bình thường

Ông Son (66 tuổi, Việt kiều Thụy Điển), có tiền sử rối loạn mỡ máu và đái tháo đường. Nhiều tháng nay, ông xuất hiện các cơn đau quặn bụng kéo dài, sờ thấy khối phồng đập theo nhịp tim vùng bụng dưới.

Ông được chẩn đoán phình động mạch chủ bụng tại bệnh viện gần nhà nhưng do tổn thương phức tạp, nguy cơ cao nên đã từ chối can thiệp, chỉ định người bệnh điều trị nội khoa và theo dõi tại nhà.

Gần đây, cơn đau tăng dần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, nên ông đến khám tại BVĐK Hồng Ngọc.

Kết quả thăm khám cho thấy ông Son bị phình động mạch chủ bụng đoạn ngay dưới thận với đường kính lên tới 57mm, lớn gần gấp ba lần so với kích thước bình thường (động mạch chủ bình thường khoảng 16 - 20mm, trên 30mm đã được xác định là phình), tiềm ẩn nguy cơ vỡ rất cao.

vo-phinh.jpg
Ảnh minh họa phình động mạch chủ bụng - Ảnh BVCC

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Hải - Trưởng khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh: “Phình động mạch chủ bụng là một trong những cấp cứu tim mạch nguy hiểm nhất. Nếu túi phình bị vỡ, máu sẽ chảy ồ ạt vào ổ bụng, gây mất máu nghiêm trọng, dẫn tới tử vong rất nhanh nếu không được xử trí kịp thời”.

Trước tình trạng nguy cấp, ê kíp BVĐK Hồng Ngọc đã hội chẩn khẩn cấp, thống nhất phương án can thiệp tối ưu cho người bệnh.

Đặt stent graft động mạch chủ bụng - giải pháp tối ưu cho người cao tuổi, nhiều bệnh nền

Nhận thấy trường hợp của ông Son tuổi đã cao lại mắc nhiều bệnh nền phức tạp, nếu phẫu thuật, người bệnh phải gây mê trong suốt quá trình can thiệp, làm chậm quá trình hồi phục. Đồng thời, người bệnh đối mặt với nguy cơ biến chứng cao như chảy máu, nhiễm trùng.

Do đó, để giảm thiểu tối đa rủi ro, ê-kíp can thiệp đã quyết định lựa chọn kỹ thuật đặt stent graft động mạch chủ bụng (khung stent có màng bọc chuyên dụng), với thời gian thực hiện thủ thuật nhanh nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả điều trị cao.

“Đặt stent graft là phương pháp can thiệp ít xâm lấn, an toàn giúp rút ngắn thời gian nằm viện và giảm thiểu tối đa biến chứng, đặc biệt phù hợp với người bệnh cao tuổi và nhiều bệnh nền như ông Son”, bác sĩ Hải nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ca can thiệp lần này gặp khó khăn khi túi phình có kích thước rất lớn, lại nằm sát động mạch thận - vị trí rất khó can thiệp. “Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể che lấp lỗ động mạch thận, làm giảm lưu lượng máu nuôi thận và gây suy thận cấp”, bác sĩ Hải cho biết thêm.

Vì vậy, ê kíp đã lên kế hoạch đặt stent graft chủ bụng kỹ càng và toàn diện nhằm đảm bảo vừa xử lý triệt để túi phình mà vẫn bảo tồn chức năng thận.

stent-3.png
Ê-kíp tiến hành đặt stent graft động mạch chủ bụng cho ông Son - Ảnh BVCC

Dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) hiện đại giúp xác định chính xác kích thước, vị trí tổn thương, ê-kíp can thiệp đã dễ dàng đưa stent graft tiếp cận và che phủ hoàn toàn túi phình. Từ đó, khôi phục hình dạng tự nhiên của động mạch chủ bụng và ngăn nguy cơ vỡ.

Kết quả kiểm tra sau can thiệp cho thấy stent ôm sát thành mạch, điều chỉnh dòng máu chảy trong lòng mạch trở về trạng thái bình thường.

Chỉ 2 giờ sau thủ thuật, ông Son hoàn toàn tỉnh táo, không còn cảm giác đau tức bụng, có thể ăn uống và vận động nhẹ nhàng.

stent-2.png
Bác sĩ thăm khám cho ông Son sau can thiệp - Ảnh BVCC

Qua đây bác sĩ Hải khuyến cáo: phình động mạch chủ bụng thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng dữ dội, đau lưng liên tục, cảm giác căng tức quanh rốn kèm mạch đập rõ, người bệnh cần nhập viện ngay để được xử trí kịp thời.

#Phình động mạch chủ bụng nguy hiểm #Can thiệp đặt stent graft #Nguy cơ vỡ động mạch chủ #Tác động của túi phình lớn #Kỹ thuật can thiệp mạch hiện đại #Chăm sóc sau điều trị phình mạch

Bài liên quan

Sống Khỏe

Chạy đua tử thần cứu người đàn ông vỡ phình động mạch chủ bụng mất 4 lít máu

Phình động mạch chủ bụng được coi là “kẻ giết người thầm lặng” vì thường không có triệu chứng cho đến khi vỡ.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, một cuộc chạy đua sinh tử đã diễn ra để giành lại sự sống cho một bệnh nhân nam 61 tuổi trong tình trạng vỡ phình động mạch chủ bụng, mất tới 4 lít máu - gần như toàn bộ lượng máu trong cơ thể.

Với những ca bệnh nguy kịch như vậy, tỷ lệ sống sót theo y văn chỉ khoảng 10%. Tuy nhiên, bằng sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác của một ê-kíp đa chuyên khoa, điều kỳ diệu đã xảy ra.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Trong 48 giờ phẫu thuật mạch máu cấp cứu cho 2 anh em ruột

Biến chứng nguy hiểm nhất của phình động mạch chủ là vỡ mạch tại vị trí phình. Biến chứng này xảy ra có thể gây tử vong cho bệnh nhân do tình trạng mất máu cấp.

2 ngày khẩn cấp mổ cấp cứu cho 2 anh em ruột

Trong hai ngày liên tiếp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã cấp cứu thành công hai anh em ruột cùng trú tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cách chăm sóc trẻ mắc tay chân miệng

Cách chăm sóc trẻ mắc tay chân miệng

Bệnh lây lan chủ yếu qua đường tiêu hóa và có thể truyền nhiễm từ người này sang người khác thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết… của người bệnh.

Mẹo giúp da mặt tăng độ đàn hồi

Mẹo giúp da mặt tăng độ đàn hồi

Các bài tập đơn giản cho cơ mặt, chế độ chăm sóc da và dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi cho làn da, giảm nếp nhăn.