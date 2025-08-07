Hé lộ thời điểm Tổng thống Putin có thể gặp ông Trump

Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump sớm nhất là vào tuần tới.

Theo RT, truyền thông của Mỹ dẫn hai nguồn tin thân cận ngày 6/8 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định tổ chức một cuộc gặp riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin sớm nhất là vào tuần tới.

Tổng thống Trump được cho là đã tiết lộ kế hoạch của ông trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Tây Âu.

Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Trump trong một cuộc gặp tại Osaka, Nhật Bản, vào ngày 28/6/2019. Ảnh: Global Look Press.

Thông tin này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump ca ngợi cuộc gặp "rất hiệu quả" giữa Tổng thống Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Theo Tổng thống Mỹ, trong cuộc họp kéo dài gần 3 tiếng giữa ông Putin và ông Witkoff, hai bên đã đạt được "tiến triển vượt bậc" và nhất trí sẽ nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine "trong những ngày tới, tuần tới".

Trong một bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Trump cho biết ông đã cập nhật kết quả cuộc họp giữa Tổng thống Putin và Đặc phái viên Witkoff tại Moscow (Nga) cho một số đồng minh châu Âu của Mỹ. Theo truyền thông Mỹ, ông chủ Nhà Trắng cũng thông báo về kế hoạch (gặp Tổng thống Putin) trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thư ký NATO Mark Rutte,...

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là cũng tham gia cuộc điện đàm.

Tờ báo cho biết thêm rằng Tổng thống Trump cũng đã công bố kế hoạch tổ chức các cuộc hội đàm ba bên với cả ông Putin và ông Zelensky ngay sau cuộc gặp riêng với Tổng thống Nga.

"Không có nhà lãnh đạo Tây Âu nào dự kiến sẽ tham dự các cuộc họp đã được lên kế hoạch. Những người tham gia cuộc điện đàm đã nhất trí với kế hoạch của ông Trump", nguồn tin cho hay.

Bình luận về thông tin này, Nhà Trắng xác nhận rằng Tổng thống Trump sẵn sàng gặp cả ông Putin và ông Zelensky.

"Phía Nga đã bày tỏ mong muốn gặp Tổng thống Mỹ", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết.

Tổng thống Zelensky xác nhận ông đã có "cuộc trò chuyện với Tổng thống Trump" và ông chủ Nhà Trắng muốn thấy cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow chấm dứt.

